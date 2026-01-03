¿Qué tan aficionado eres de tu equipo? A través de redes sociales, una franquicia de la NFL está ofreciendo más de 300 pesos por hora para los fans que les ayuden a limpiar la nieve que tiene cubierto a su estadio.

De cara a la última semana de la fase regular de la NFL, los Buffalo Bills compartieron un comunicado en sus redes sociales en el cual convocaron a su afición a limpiar el Highmark Stadium.

Nevada del Lunes 29 de diciembre en Nueva York.
Nevada del Lunes 29 de diciembre en Nueva York. (Cara Anna / AP)

Aunque esta noticia se ha vuelto viral, es ya una tradición por parte de los Bills Mafia, que son reconocidas como unas de las aficiones más fieles, incondicionales y ruidosas de toda la liga de futbol americano.

Buffalo Bills ofrecen más de 300 pesos por hora a su afición para que les ayuden a quitar la nieve del estadio

A través de sus redes sociales, los Buffalo Bills de la NFL convocaron a sus aficionados a presentarse en el Highmark Stadium de Nueva York para que les ayuden a retirar la nieve de cara a su próximo partido.

Han sido varias las ocasiones en las que el equipo convoca a la Bills Mafia para que les ayuden de esta forma, además de que les van a pagar 360 pesos por hora, les ofrecerán una zona para que descansen, comida, bebidas calientes y unos guantes personalizados.

¿Qué necesitan los aficionados de los Bills para obtener el trabajo?

  • Ser mayor de dieciocho años
  • Haberse registrado en el link de la página del equipo
  • Pueden llevar su pala o se les dará una en el inmueble
  • Llevar la ropa adecuada para el trabajo

¿Cómo marchan los Buffalo Bills en la temporada 2025/2026 de la NFL?

Los Buffalo Bills de Josh Allen llegan a la última semana de la fase regular en la NFL como segundo de la División Este en la Conferencia Americana, con 11 victorias y 5 derrotas, por detrás de New England Patriots.

Luego de la derrota de Indianapolis Colts los Buffalo Bills pueden asegurar su boleto a la postemporada con una victoria contra New Jersey Jets, para el cual cuentan con el apoyo de su afición desde ya, debido a que les están ayudando a que el estadio esté lo mejor posible.