¿Qué tan aficionado eres de tu equipo? A través de redes sociales, una franquicia de la NFL está ofreciendo más de 300 pesos por hora para los fans que les ayuden a limpiar la nieve que tiene cubierto a su estadio.

De cara a la última semana de la fase regular de la NFL, los Buffalo Bills compartieron un comunicado en sus redes sociales en el cual convocaron a su afición a limpiar el Highmark Stadium.

Nevada del Lunes 29 de diciembre en Nueva York. (Cara Anna / AP)

Aunque esta noticia se ha vuelto viral, es ya una tradición por parte de los Bills Mafia, que son reconocidas como unas de las aficiones más fieles, incondicionales y ruidosas de toda la liga de futbol americano.

A través de sus redes sociales, los Buffalo Bills de la NFL convocaron a sus aficionados a presentarse en el Highmark Stadium de Nueva York para que les ayuden a retirar la nieve de cara a su próximo partido.

Han sido varias las ocasiones en las que el equipo convoca a la Bills Mafia para que les ayuden de esta forma, además de que les van a pagar 360 pesos por hora, les ofrecerán una zona para que descansen, comida, bebidas calientes y unos guantes personalizados.

¿Qué necesitan los aficionados de los Bills para obtener el trabajo?

Ser mayor de dieciocho años

Haberse registrado en el link de la página del equipo

Pueden llevar su pala o se les dará una en el inmueble

Llevar la ropa adecuada para el trabajo

¿Cómo marchan los Buffalo Bills en la temporada 2025/2026 de la NFL?

Los Buffalo Bills de Josh Allen llegan a la última semana de la fase regular en la NFL como segundo de la División Este en la Conferencia Americana, con 11 victorias y 5 derrotas, por detrás de New England Patriots.

Luego de la derrota de Indianapolis Colts los Buffalo Bills pueden asegurar su boleto a la postemporada con una victoria contra New Jersey Jets, para el cual cuentan con el apoyo de su afición desde ya, debido a que les están ayudando a que el estadio esté lo mejor posible.