La NFL continúa su Semana 18 con el partido clave Ravens vs Steelers, de implicaciones directa para los Playoffs. Consulta la hora y canal para ver el duelo sobre el emparrillado.

Partido: Ravens vs Steelers

Semana de la NFL: 18

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Acrisure Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

En el SNF se define el boleto a los Playoffs de la AFC Norte. 🏈



¿Quién se lleva la W? 🙌



📺📱: @ESPNmx, @disneyplusla pic.twitter.com/pxkyDecglp — NFL México (@nflmx) January 2, 2026

¿Cómo llegan Ravens y Steelers a su partido de la Semana 18 de la NFL?

Los Steelers dejaron escapar en la Semana 17 la oportunidad de asegurar su primer título divisional desde 2020, y se juegan el boleto a Playoffs de la NFL ante Ravens.

Steeleres recibirá la noche del domingo a Ravens en lo que bien podría ser el último partido en la ilustre carrera de Aaron Rodgers a menos de que su escuadra lo evite.

Pittsburgh ya se impuso a los Ravens en condiciones similares hace apenas un mes, en un partido que marcó el aumento en el nivel de la defensiva de los Steelers.

Ravens, en busca de su tercer título divisional en fila, mantuvo viva su temporada con dos triunfos en las últimas tres semanas.

Con Lamar Jackson en duda, la mejor opción de los Ravens sería depender de Derrick Henry y el mejor ataque terrestre de la NFL.

Esto necesitan Ravens y Steelers para clasificar a los Playoffs de la NFL: