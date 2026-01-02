La NFL arranca su Semana 18 con el partido Panthers vs Buccaneers rumbo a los Playoffs. Conoce la hora y canal para ver el duelo sobre el emparrillado.

Partido: Panthers vs Buccaneers

Semana de la NFL: 18

Fecha: Sábado 3 de enero de 2026

Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Raymond James Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

Panthers vs Buccaneers: A qué hora ver el partido por el pase a Playoffs de la NFL

La Semana 18 de la NFL enfrenta a Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers en punto de las 15:30 horas, tiempo del centro de México, el sábado 3 de enero.

Panthers vs Buccaneers: ¿Dónde ver el partido por el pase a Playoffs de la NFL?

Las señales de Disney+ y ESPN transmitirán el partido Panthers vs Buccaneers.

Partido: Panthers vs Buccaneers

Semana de la NFL: 18

Fecha: Sábado 3 de enero de 2026

Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Raymond James Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

Doble cartelera de sábado que definirá el rumbo de los playoffs. 🏈



¿Quiénes se llevan la W? 🙌



📺📱: @ESPNmx, @disneyplusla pic.twitter.com/xIvlufIt7i — NFL México (@nflmx) December 30, 2025

¿Cómo llegan Panthers y Buccaneers a su partido de la Semana 18 de la NFL?

Después de ganar seis partidos en sus primeras dos temporadas en la NFL, Bryce Young está a una sola victoria de llevar a los Panthers a su primer título divisional desde 2015.

Buccaneers se vino abajo con el paso de las semanas de la NFL. Siete derrotas en sus últimos ocho partidos.

La victoria el sábado no es suficiente para los Buccaneers, pues también necesitan que Atlanta caiga el domingo en casa ante los Saints para sellar su boleto a Playoffs.

Panthers le puede restar todo el drama si logra repetir la dosis de la semana 16, cuando se impuso en casa 23-20 a Tampa Bay para asumir el control del sector.

Esto necesitan Panthers y Buccaneers para clasificar a los Playoffs de la NFL: