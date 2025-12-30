Stefon Diggs, receptor de los New England Patriots en la NFL, se encuentra en medio de todo un escándalo, pues fue acusado de presunto estrangulamiento.

Los hechos se habrían dado el 2 de diciembre, un día después de que Stefon Diggs y los New England Patriots vencieran a New York Giants.

De momento, el jugador de la NFL ha negado por completo las acusaciones que se han hecho y está a la espera de que las investigaciones concluyan.

NFL: Stefon Diggs enfrenta cargos por presunto estrangulamiento

El caso de Stefon Diggs dio un giro serio fuera de la NFL luego de que documentos judiciales confirmaran que enfrenta cargos por estrangulamiento o asfixia agravada y agresión con lesiones menores.

El presunto incidente ocurrió el 2 de diciembre en Dedham, Massachusetts, apenas un día después del triunfo de Stefon Diggs con los Patriots sobre los Giants en Monday Night Football.

De acuerdo con reportes recientes, la presunta victima sería una chef personal de Diggs, quien alega que la abofeteó, la estranguló y la tiró a la cama por una disputa salarial.

El abogado del jugador de la NFL, Michael DiStefano, pidió que el informe policial fuera incautado para evitar filtraciones que, según argumentó, podrían afectar el desarrollo legal.

Stefon Diggs acusado de estrangulamiento (Adam Hunger / AP)

New England Patriots lanza comunicado por el caso de Stefon Diggs

Los New England Patriots fijaron postura pública tras la situación legal que involucra a Stefon Diggs.

“Los New England Patriots están al tanto de las acusaciones contra Stefon Diggs. Stefon ha informado a la organización que las niega categóricamente. Apoyamos a Stefon”, señaló el equipo, en un breve comunicado.

“Seguiremos recopilando información y cooperaremos plenamente con las autoridades competentes y la NFL según sea necesario… no haremos más comentarios por el momento”, concluyeron los Patriots.