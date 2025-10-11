El pasado miércoles 8 de octubre, Boca Juniors dio a conocer la muerte de Miguel Ángel Russo, quien era su director técnico, a los 69 años de edad luego de luchar por varios años con un cáncer de próstata.

Aunque en las últimas semanas Miguel Ángel Russo estuvo alejado de Boca Juniors debido a que su salud se agravó por la enfermedad, la noticia de su muerte conmocionó al futbol argentino.

Sin embargo, hoy ese mismo futbol nos regaló un momento más que emotivo, pues el hijo del histórico entrenador xeneize, Ignacio Russo, marcó un gol en la Primera División Argentina y rompió en llanto al celebrarlo.

Hijo de Miguel Ángel Russo le dedica gol a su padre dos días después de su muerte

Dos días después de la muerte de Miguel Ángel Russo y un día después de su funeral en la Bombonera de Boca Juniors, su hijo, Ignacio Russo, saltó a la cancha con Tigre en su visita a Newells en la Jornada 12 de la Primera División Argentina.

Aunque hubiera sido comprensible que Nacho Russo decidiera no formar parte del partido entre Tigre y Newells, él mismo declaró que Miguel Ángel Russo “se levanta y me caga a puteadas” si no jugara el encuentro.

Luego de que Nacho Russo rompió en llanto mientras se guardó un minuto de silencio en el Estadio Marcelo Bielsa, en el que por cierto la afición de La Lepra abucheó, marcó un gol para darle la ventaja a Tigre.

En el minuto 22 del primer tiempo, Nacho Russo recibió un pase dentro del área de Newells y simplemente tuvo que mandar el balón a guardar, pero al festejar el gol rompió en llanto por la reciente muerte de su padre.

El emotivo mensaje que mostró el hijo de Miguel Ángel Russo tras el gol que le dedicó

Además de romper en llanto e hincarse en el terreno de juego, Nacho Russo mostró un mensaje que no fue mostrado en la transmisión en televisión, pero que se sospechaba que era una dedicatoria para Miguel Ángel Russo.

A través de sus redes sociales, Tigre mostró que el mensaje mostrado por Nacho Russo es un tatuaje que tiene en el pecho y que dice “Todo se cura con amor”, una frase que sin duda tiene relación con la muerte de su padre.

El encuentro entre Newells y Tigres terminó empatado, pero los reflectores sin duda alguna se los robó la anotación y dedicatoria de Nacho para Miguel Ángel Russo solo dos días después de que partiera.