Una dura noticia sacudió al futbol argentino y tuvo repercusión en la Liga MX. Miguel Ángel Russo muere a los 69 años víctima de un cáncer de próstata que en las últimas semanas lo atacó con mayor agresividad al grado de tener que mantenerse ya en su hogar ante a imposibilidad de llevar a cabo sus labores como DT de Boca Juniors.

Lo que empezó como un trascendido, fue confirmado por la propia institución xeneizes toda vez que en sus redes sociales oficializaron que muere su DT al compartir que “el Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”.

Una carrera de 50 años tanto como jugador y entrenador es parte del legado que Miguel Ángel Russo deja en las canchas. Sin duda, una leyenda en el balompié continental.

Noticia en desarrollo…