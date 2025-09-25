El futbol inglés está de luto. Un exjugador del Arsenal llamado: Billy Vigar, murió a los 21 años por un terrible golpe en la cabeza mientras jugaba. Fue trasladado al hospital, pero las heridas era muy fuertes.

Billy Vigar, exfutbolista del Arsenal que era parte del Chichester City FC, tuvo un fuerte accidente lo que lo llevó a tener daño cerebral. En el hospital mostró una leve mejoría, pero no aguantó después.

El club inglés de la quinta división informó de su muerte con un comunicado: "Su familia está devastada de que esto haya ocurrido mientras jugaba el deporte que amaba“.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

Noticia en desarrollo, en breve más información