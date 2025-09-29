El futbol español está de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Raúl Ramírez, portero cántabro de solamente 19 años de edad que militaba en el Club Deportivo Colindres de la Tercera Federación (quinta división del balompié ibérico).

La repentina muerte de Raúl Ramírez llega luego de que sufrió un duro choque en el partido de su equipo contra el Club Deportivo Revilla. Después del golpe su entrenador, Rafa de la Peña, lo intentó reanimarlo con respiración de boca a boca.

A pesar de que una enfermera presente en el inmueble donde se llevó a cabo el partido entró a la cancha para ayudarle, poco pudieron hacer para evitar su muerte cerebral, la cual se dio la mañana de este lunes en España.

Muere el jóven portero Raúl Ramirez tras sufrir golpe en pleno partido

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la Real Federación Cántabra de Futbol confirmó que, luego del golpe que sufrió en el partido entre CD Colindres y CD Revilla, Raúl Ramírez murió.

“La Real Federación Cántabra de Fútbol lamenta comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral después del choque fortuito sufrido en el encuentro del pasado sábado…”, se lee en el comunicado.

🎗 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: La RFCF comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral



➡️ La #RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana



ℹ️ https://t.co/y6wCfS69rd pic.twitter.com/FqZyZ6vSWt — Real Federación Cántabra de Fútbol (@RFCF_es) September 29, 2025

Además, dieron a conocer que la familia de Raúl Ramírez tomó la decisión de donar los órganos del portero con la finalidad de que puedan beneficiar a otras personas que los necesiten.

Real Federación Cántabra de Futbol declara luto tras muerte de Raúl Ramírez

En el mismo comunicado en el que la Real Federación Cántabra de Futbol dio a conocer la lamentable muerte de Raúl Ramírez, también declararon tres días de luto y aseguraron que se guardará un minuto de silencio en los partidos de la próxima jornada.

Clubes como el Real Madrid, Sevilla, Real Betis, Osasuna, Rayo Vallecano y Getafe han expresado sus condolencias a la familia y seres queridos de Raúl Ramírez a través de redes sociales.

“El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero de 19 años del C. D. Colindres...”, escribieron los Merengues en su comunicado