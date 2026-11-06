Necaxa vs Tijuana chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Necaxa vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Necaxa 2-2 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.
Pronóstico: Necaxa 2-2 Tijuana.
Necaxa vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Tijuana, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.
Necaxa
- Portero: Javier Orantes
- Defensas: Agustín Oliveros, Kaiky Naves, Carlos Vargas y Raúl Martínez
- Mediocampistas: Joshua Palacios, Matías Espíndola, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz y Owen González
- Delantero: Julián Carranza
Tijuana
- Portero: José Antonio Rodríguez
- Defensas: Jackson Porozo, Unai Bilbao, Rafael Fernández, Jesús Gómez y Jesús Vega
- Mediocampistas: José Ignacio Rivero, Iván Tona y Kevin Castañeda
- Delanteros: Ramiro Árciga y Diego Abreu
Necaxa vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Necaxa vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 6 de noviembre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: Necaxa vs Tijuana
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One