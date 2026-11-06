Necaxa vs Tijuana chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Necaxa 2-2 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.

Pronóstico: Necaxa 2-2 Tijuana.

Necaxa vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Tijuana, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.

Necaxa

Portero: Javier Orantes

Defensas: Agustín Oliveros, Kaiky Naves, Carlos Vargas y Raúl Martínez

Mediocampistas: Joshua Palacios, Matías Espíndola, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz y Owen González

Delantero: Julián Carranza

Tijuana

Portero: José Antonio Rodríguez

Defensas: Jackson Porozo, Unai Bilbao, Rafael Fernández, Jesús Gómez y Jesús Vega

Mediocampistas: José Ignacio Rivero, Iván Tona y Kevin Castañeda

Delanteros: Ramiro Árciga y Diego Abreu

Necaxa vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Necaxa vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 6 de noviembre a las 19 horas por Fox One.