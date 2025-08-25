Arturo Elías Ayub, además de empresario, tiene una amplia carrera en el futbol. Hoy ve una promesa cumplida al estar en el palco con Florentino Pérez.

Y es que, Arturo Elías Ayub dejó la Liga MX y dirige equipos internacionales, o se involucra, y también los ha llevado al éxito. Incluso ya se codea con Florentino Pérez.

Recordemos que el Ayub, fue presidente del patronato de Pumas en una de sus mejores épocas, del 2001 al 2005. Ganaron el bicampeonato y pusieron al club en el mapa de los grandes.

Luego en 2012, cuando León recién había ascendido a la Liga MX, su suegro, Carlos Slim, lo puso como directivo y sí, de nuevo obtuvo el bicampeonato.

La brutal promesa de Arturo Elías Ayub que hoy se ve cumplida al estar en el palco con Florentino Pérez

Después de su paso con León, Arturo Elías Ayub no se alejó de Grupo Pachuca. Ahora es parte del Real Oviedo, equipo español que recién ascendió a LaLiga.

Arturo Elías Ayub cuenta que hace años prometió que jugaría contra el Real Madrid y fue realidad: "Hace 12 años, cuando vine por primera vez a Oviedo y me senté en ese teatro a platicar de los planes y las metas que teníamos para ese equipo de 3era división, les prometí que algún día estaría en el palco del Tartiere con Don Florentino Pérez viendo al Real Oviedo vs Real Madrid en Primera. Le doy gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí y a todos los Oviedistas por siempre hacerme sentir en casa".

Este domingo 24 de agosto, el empresario mexicano se tomó una foto con el presidente del Real Madrid en el palco del estadio del Real Oviedo.

Hace 12 años, cuando vine por primera vez a Oviedo y me senté en ese teatro a platicar de los planes y las metas que teníamos para ese equipo de 3era división, les prometí que algún día estaría en el palco del Tartiere con Don Florentino Pérez viendo al @RealOviedo vs.… pic.twitter.com/rrlgWjuKcU — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) August 23, 2025

¿Cómo le fue a Real Oviedo contra el Real Madrid?

Arturo Elías Ayub cumplió su promesa, pero la diferencia en la cancha entre Real Madrid y Real Oviedo son muchas. El equipo de Florentino Pérez ganó 0 a 3.

Kylian Mbappé se encuentra en gran momento y anotó doblete, Vinícius Jr puso el tercero y 3 puntos para casa. Real Madrid lleva 2 victorias de 2 en LaLiga con Xabi Alonso.