La clasificación de la Selección de Argentina a los cuartos de final de la Copa América 2024 tuvo de todo: dramatismo, polémica, baile y hasta un beso en la boca entre Lionel Scaloni y el utilero, Marito Di Stéfano.

Marito Di Stéfano, el utilero de la Selección Argentina, no pudo contener la emoción tras avanzar a las semifinales de la Copa América 2024; luego de una agónica tanda de penaltis, se lanzó a los brazos de Lionel Scaloni y le dijo: “dame un beso”.

La polémica reacción de Marito fue una de las tantas emociones que se vivieron en la cancha del Estadio NRG de Houston, Estados Unidos, pues el partido se extendió hasta los penaltis para conocer al clasificado.

Argentina tomó la ventaja al 35 con gol de Lautaro Martínez, pero Ecuador despertó en la segunda mitad y comenzó a acechar el arco del Dibu. Después de un penalti fallado de Enner Valencia y un recital de errores en el área argentina, por fin, llegó la recompensa: en el tiempo de compensación cayó el 1-1.

Video del beso del utilero de la Selección de Argentina con Lionel Scaloni

El beso que le plantó Marito Di Stéfano, utilero de la Selección Argentina, a Lionel Scaloni llegó como parte de las celebraciones de un sufrido triunfo ante Ecuador.

Lionel Scaloni vio como el triunfo se le escapaba en los últimos suspiros del partido y tuvo que sufrir desde los 11 metros.

El empate en el tiempo regular provocó que la definición por el pase a las semifinales entre Ecuador y Argentina de la Copa América 2024 se definiera hasta los penaltis. Lionel Messi falló el primero y avivó el dramatismo.

Messi falló, pero el show de Dibu Martínez en los penaltis, no. El arquero argentino detuvo dos disparos y se vistió de héroe para la clasificación de Argentina.

En medio de los festejos, Marito Di Stéfano corrió hacia Lionel Scaloni, lo abrazó, le pidió un beso y sin más, le plantó un piquito en las comisuras de los labios.

JSHDJDJ YO SI ME CRUZO A SCALONI pic.twitter.com/m5Eeid3sF5 — ؘ (@nunca3stoy) July 5, 2024

‘No fue consensuado’, la respuesta de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Entre risas, Lionel Scaloni habló sobre el beso que le plantó el utilero de la Selección de Argentina, Marito Di Stéfano, en medio de las celebraciones en el banquillo por el agónico pase a semifinales de la Copa América 2024.

“A Marito (utilero de Argentina) lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar. Es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento… no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre”, dijo Lionel Scaloni tras el Argentina vs Ecuador.

“No fue consentido”, puntualizó el entrenador e hizo estallar las risas de los periodistas que se encontraban en la sala de prensa.