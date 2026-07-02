México vs Inglaterra es el siguiente partido de Harry Kane en el Mundial 2026, y de cara a ese partido, la selección europea entrenará en la casa de los Pumas.

Así es, Harry Kane y la Selección de Inglaterra entrenarán en la Cantera de los Pumas, según lo confirmado por Luis Raúl González, el presidente del Club Universidad Nacional.

¿Por qué entrenará Inglaterra en la casa de los Pumas para enfrentar a México?

Inglaterra y Harry Kane decidieron llegar a la casa de los Pumas antes de enfrentar a México en el Estadio Banorte, debido principalmente al buen nivel de las instalaciones felinas.

Las canchas de entrenamiento de los Pumas son de las mejores en México, y al estar en la ciudad donde será el partido entre la selección de Inglaterra y el Tri, fue una opción interesante para los europeos.

Harry Kane es la gran estrella de Inglaterra en el Mundial 2026 (Jacob Kupferman / AP Photo/Jacob Kupferman)

¿Cuándo llega Inglaterra a México para el partido del Mundial 2026?

Inglaterra tiene planeado llegar a México para enfrentar al Tri de Javier Aguirre el viernes 3 de julio, para un día después entrenar en la casa de los Pumas.

El mismo sábado por la tarde, Inglaterra tendrá su conferencia oficial previa al partido ante México, que se jugará el domingo a las 18:00 horas con el pase a octavos de final en disputa.

Thomas Tuchel y la federación inglesa buscan un entorno controlado para reducir los efectos de la altitud y evitar situaciones incómodas como lo que ocurrió con el representativo de Ecuador en la anterior ronda.