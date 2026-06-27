Luka Modric, el legendario jugador de Croacia, liderará a su selección este sábado 27 de junio en un partido definitivo ante a Ghana en Filadelfia.
Con el segundo lugar del Grupo L en disputa, Croacia necesita ganar para arrebatarle el puesto a Ghana y asegurar su boleto directo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
¿Cómo va el Grupo L previo a la última jornada?
Croacia vs Ghana se miden en Filadelfia conscientes de que Inglaterra es favorito para vencer a Panamá en el otro partido del Grupo L del Mundial 2026, para amarrar el liderato con 7 puntos.
Ghana también suma 4 puntos en el segundo lugar, mientras que, con 3 unidades, Croacia de Lika Modric requiere del triunfo para no depender de nadie y acceder a la siguiente ronda.
Un empate pondría a Croacia en posibilidades de ser tercer lugar, pero quedaría a merced de los criterios de desempate para clasificar a la siguiente ronda.
Ghana, aún perdiendo, también pelearía por uno de los mejores terceros lugares de la competencia.
Luka Modric agranda su leyenda con la selección de Croacia
En lo personal, Luka Modric jugará su partido número 201 con la camiseta absoluta de Croacia.
A sus 40 años, Modric buscará guiar el ataque croata al lado de Mateo Kovacic y se espera que Ante Budimir sea titular en la delantera.
Croacia necesita al mejor Luka Modric posible, y el mítico jugador de la selección europea aún no quiere despedirse del que será su último Mundial.