Luka Modric, el legendario jugador de Croacia, liderará a su selección este sábado 27 de junio en un partido definitivo ante a Ghana en Filadelfia.

Con el segundo lugar del Grupo L en disputa, Croacia necesita ganar para arrebatarle el puesto a Ghana y asegurar su boleto directo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Cómo va el Grupo L previo a la última jornada?

Croacia vs Ghana se miden en Filadelfia conscientes de que Inglaterra es favorito para vencer a Panamá en el otro partido del Grupo L del Mundial 2026, para amarrar el liderato con 7 puntos.

Ghana también suma 4 puntos en el segundo lugar, mientras que, con 3 unidades, Croacia de Lika Modric requiere del triunfo para no depender de nadie y acceder a la siguiente ronda.

Un empate pondría a Croacia en posibilidades de ser tercer lugar, pero quedaría a merced de los criterios de desempate para clasificar a la siguiente ronda.

Ghana, aún perdiendo, también pelearía por uno de los mejores terceros lugares de la competencia.

Luka Modric está jugando su último Mundial con Croacia (Manu Fernandez / AP)

Luka Modric agranda su leyenda con la selección de Croacia

En lo personal, Luka Modric jugará su partido número 201 con la camiseta absoluta de Croacia.

A sus 40 años, Modric buscará guiar el ataque croata al lado de Mateo Kovacic y se espera que Ante Budimir sea titular en la delantera.

Croacia necesita al mejor Luka Modric posible, y el mítico jugador de la selección europea aún no quiere despedirse del que será su último Mundial.