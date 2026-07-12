Erling Haaland destacó su amistad con Bellingham tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026.

“Pasamos dos buenos años juntos en Dortmund, así que seguimos en contacto y todo eso. Es un tipo genial...Nos divertimos muchísimo juntos. No me sorprende que marcara dos goles y que rinda como lo hace. Lo único es que a veces creo que se le critica demasiado porque no marca suficientes goles. Creo que es uno de los mejores del mundo.” Erling Haaland

Haaland elogió el partido del centrocampista inglés, Jude Bellingham, con quien jugó durante dos años en Borussia Dortmund, asegurando que no le sorprendió su rendimiento en los cuartos de final, aunque reciba muchas críticas.

Además de que mencionó que tanto Inglaterra como el Real Madrid “tienen suerte” al contar con Jude Bellingham en su filas.

Haaland quiere que Inglaterra gane pese a que eliminó a Noruega del Mundial 2026

Aunque fue eliminado por la Selección de Inglaterra con un gol de parte de Jude Bellingham, Haaland aseguró que los apoyará.

Comentario al margen de lo informativo.



Es genuinamente imposible no querer a @Erling. Un caballero en todo momento. Se ve que disfrutó la Copa del Mundo como pocos y no ves medias tintas con él. Es como es: un imponente competidor, una máquina de hacer goles y es un TIPAZO. pic.twitter.com/kdI1eSlYeB — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) July 12, 2026

El delantero noruego confesó que tuvo una camiseta de Inglaterra cuando era joven, por lo que de ahora en adelante les deseará éxito.

“Por supuesto que quiero que gane Inglaterra. De hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y tienen una camiseta bonita.” Erling Haaland

Haaland y Noruega no pudieron pasar a semifinales al caer 1-2 con Inglaterra en un partido muy duro donde lucharon hasta el cansancio.

Haaland destaca que Noruega ya está en el mapa tras el Mundial 2026

Asimismo, Haaland destacó que lo más importante y lo que le conmovió del Mundial 2026 fue poner a Noruega en el mapa.

Erling Haaland se mostró optimista de cara a lo que viene para Noruega, ya que espera consolidar a su selección en Eurocopas y Mundiales.

Para el delantero noruego, su país cuenta con una “generación increíble” de futbolistas.

En ese sentido, mandó un mensaje para la juventud noruega, esperando que su actuación en el Mundial 2026 los haya motivado.

Y que les demuestre “que es posible jugar en el escenario más grande del mundo vistiendo la camiseta noruega”.

Sin embargo, Haaland conquistó a los aficionados con su primer Mundial al marcar 7 goles en cinco partidos.