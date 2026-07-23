Ángel Correa es nuevo jugador de River Plate tras cerrar la negociación con los Tigres, equipo que recibirá más de 260 millones de pesos por la carta del jugador argentino.

El delantero campeón del mundo con Argentina, Ángel Correa se despidió de sus compañeros y cuerpo técnico en Tigres, para viajar a Buenos Aires y convertirse en el sexto refuerzo del River Plate de Eduardo Coudet.

Estos son los detalles del traspaso de Ángel Correa a River Plate

La transferencia definitiva de Ángel Correa se pactó en 262 millones de pesos fijos, más 35 millones en variables por cumplir objetivos.

Ángel Correa, de 31 años, firmará un vínculo a largo plazo hasta diciembre de 2029. Su venta es una de las más caras en la historia de Tigres y la compra más importante en los registros de River Plate.

Ángel Correa volverá a su país para jugar con el River Plate (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Guido Pizarro aceptó que Ángel Correa quiere jugar con River Plate y dejará a Tigres (mexsport / Jorge Martinez)

Ángel Correa forzó su salida de Tigres a River Plate

Tigres no es un equipo que se caracterice por vender a sus jugadores estrella, y en esta ocasión fue la presión de Ángel Correa la que forzó la salida del delantero felino rumbo al River Plate de Argentina.

Ángel Correa dejó registros destacados en Tigres, lo que justifica la inversión de River.

Correa jugó 54 partidos en los que anotó 23 goles y dio 14 asistencias según los datos de Transfermarkt.