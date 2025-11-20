Hace unos años, si tenías televisión por cable, podías disfrutar básicamente todos los deportes y ligas del mundo, incluyendo, por supuesto, las Grandes Ligas. Hasta que Netflix lo cambió todo.

Y es que Netflix fue la primera plataforma de streaming que se popularizó en el mundo. Cambiando la manera que veíamos películas y ahora, las Grandes Ligas, o cualquier disciplina.

En México, tenemos mucha oferta de este tipo de aplicaciones, sin embargo, al mismo tiempo, han hecho que ver futbol, beisbol, entre otros, sea confuso y también más caro.

Ya no solo necesitamos pagar un canal, sino varios para ver la Champions League, por ejemplo. Así que veamos este importante anunció que hizo la MLB con Netflix.

¿Grandes Ligas ahora se verán por Netflix? Así se hizo el histórico anuncio

Como vimos, Netflix es una plataforma de streaming con funcionamiento en casi todo el mundo. Ha colaborado con las Grandes Ligas en importantes documentales, pero no había tenido la oportunidad de transmitir juegos.

Ahora, todo cambió, las Grandes Ligas anunciaron un acuerdo con Netflix para que pasen partidos. Aunque solo serán 3 en realidad:

Noche de juego inaugural, Giants vs Yankees: 25 de marzo del 2026

25 de marzo del 2026 Homerun Derby: 13 de julio 2026

13 de julio 2026 MLB at Field of Dreams, Phillies vs Twins: 13 de agosto 2026

Es importante aclarar que esto solo será para Estados Unidos y será del 2026 hasta 2028. NBC y ESPN tendrán los demás encuentros.

¿Dónde se pueden ver las Grandes Ligas en México?

Ahora, si es de México no tiene que preocuparse mucho por dónde ver las Grandes Ligas, pues hay un solo canal que tiene todo, aunque por streaming la cosa cambia.

La temporada 2025 fue vista en ESPN e incluso, FOX también se incluyó. En los años del 2026 al 2028, será transmitida por ESPN en todas sus plataformas. Tienen casi un juego por día, además del Sunday Baseball Night y por supuesto, la Postemporada y la Serie Mundial.

Ahora, si no cuenta con televisión de pagar lo puede ver suscribiéndose a Disney+, y es aquí donde la cosa cambia. Ya que antes se podían ver juegos al contratar el servicio standard, pero ahora todo el paquete de ESPN será para el Premium, que vale 319 pesos al mes.