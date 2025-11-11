Las apuestas ilegales llegaron a las Grandes Ligas. Un pitcher fue acusado por lanzar mal apropósito aún cuando tiene un contrato muy jugosos, y su ganancia fue muy poca.

Este caso de apuestas ilegales ya se está haciendo común en los deportes. Desde las Grandes Ligas a la NBA. Hace una semana, un jugador en el máximo circuito del básquetbol, Jontay Porter, fue acusado por bajar su rendimiento.

En el futbol, Tonali fue suspendido por casi un año por recibir tarjetas provocadas y ganar dinero con ello. Así podemos citar muchos casos, y si piensa que las casas de apuestas son el problema, puede que no sea cierto del todo.

Y es que antes de esta globalización de juegos de azar, ya se amañaban partidos. Por ejemplo, en 1919 la Serie Mundial fue arreglada por parte de la mafia. También tenemos el Calciopolis, en el que descendió la Juventus por manipular las designaciones arbitrales.

Tenía un contrato de 20 millones de dólares; lo echó perder por 5 mil dólares en apuestas ilegales en Grandes Ligas

Luis Ortiz es el beisbolista de las Grandes Ligas que es acusado y que incluso ya hubo sentencia y castigo. El pitcher de los Clevelands, con contrato de poco más de 700 mil dólares, lanzó ciertas bolas de mala manera para ganar dinero.

El lanzador, Ortiz, no lo hacía directamente. Resulta que ayudó a que personas de su natal República Dominicana a ganar 460 mil dólares, parece ser que estos, le dieron 5 mil y 7 mil dólares por dos malos pitcheos.

Lo arrestaron en Boston y tuvo que pagar una multa de 500,000 USD para quedar libre. Además le quitaron el pasaporte y no puede hablar con nadie de los involucrados.

Here’s one pitch Luis Ortiz was allegedly paid $5,000 to make sure he threw a ball.

My man wasn’t going to risk even the worst umpire thought about calling it a strike.



pic.twitter.com/kAMyUMyeig — Colin Dunlap (@colin_dunlap) November 9, 2025

Microapuestas: el agujero que usan los deportistas para ganar dinero ilegalmente

Como vimos, antes se amañaban resultados, ahora no es así. Las apuestas ilegales se basan en microapuestas para pasar desapercibido. Como lo que intentó el pitcher de las Grandes Ligas.

Algunos ejemplos de microapuestas son malos lanzamientos, malos pases, malos tiros, tarjetas amarillas. Es por eso, que después del caso de Ortiz, en Boston se regularizó y solo es permitido jugar con un máximo de 200 dólares.

¿Cómo los descubrieron? Aunque pueda pasar sin llamar la atención, existen algoritmos que detectan patrones extraños, y ganancias que saltan. De hecho, así descubrieron el caso de la Liga Premier en México. La casa de apuestas evidenció estas acciones ilegales.