Jarell Quansah fue sancionado con dos partidos tras su expulsión en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 contra México, luego de una dura entrada sobre Jesús Gallardo revisada por el VAR.

El Comité Disciplinario de la FIFA calificó la acción del defensa inglés contra Jesús Gallardo como “juego brusco grave” y aplicó el castigo bajo el artículo 14 del Código Disciplinario.

La FA inglesa analiza apelar la sanción, inspirada en el precedente de Folarin Balogun, aunque Quansah se perderá el choque ante Noruega.

¿Cómo fue calificada la jugada de expulsión a Jarell Quansah?

La FIFA, a través de su Comité Disciplinario calificó la entrada de Jarell Quansah sobre Jesús Gallardo como “juego brusco grave” e impuso el castigo amparado en el artículo 14 del Código Disciplinario.

Quansah dejó con un jugador menos a Inglaterra ante México, y su selección resistió los ataques del Tri para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Jarell Quansah fue expulsado en el partido México ante Inglaterra (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Inglaterra buscaría apelar la sanción para Jarell Quansah

La Asociación Inglesa de Fútbol analiza apelar el castigo, para en caso de avanzar a semifinales del Mundial 2026, poder contar con Jarell Quansah.

De nueva cuenta, el precedente fijado por la FIFA al perdonar al delantero estadounidense Folarin Balogun, animan a Inglaterra a intentar un cambio en la sanción para su jugador.

Lo cierto es que, Quansah queda fuera del partido ante Noruega, y su baja profundiza los problemas en la zaga de Inglaterra, que ya perdió por lesión a Reece James .