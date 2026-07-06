El nombre de Jarell Quansah se viralizó en las redes sociales luego de que fue expulsado tras una falta sobre el mexicano Jesús Gallardo en los octavos de final del Mundial 2026.

Jarell Quansah es un defensa central inglés que juega en el Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga alemana, es reconocido por su versatilidad que le permite jugar como zaguero central y lateral.

¿Quién es Jarell Quansah, futbolista de Inglaterra?

Jarell Amorin Quansah nació el 29 de enero de 2003 en Warrington, Inglaterra, es un futbolista británico que se desempeña como defensa central y actualmente milita en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana.

Jarell Quansah, futbolista de Inglaterra (@jarellquansah / Instagram )

A sus 23 años, es considerado un defensor con gran proyección, destacando por su imponente físico, su dominio en el juego aéreo y su capacidad técnica para salir jugando con el balón.

Jarell Quansah proviene de una familia deportista; su hermano Keenan también es futbolista profesional.

Debido a sus raíces familiares, era elegible para representar a Ghana (por su abuelo), Barbados y Escocia, aunque optó por la selección inglesa.

Es descrito como un “defensa moderno”, capaz de romper líneas con pases largos y mantener la calma bajo presión defensiva.

Recientemente, Jarell Quansah cobró notoriedad durante el Mundial de 2026 en el partido de octavos de final contra México celebrado el 5 de julio.

A pesar de ser una apuesta táctica del técnico Thomas Tuchel para cubrir la lateral derecha, fue expulsado al minuto 54 tras una dura entrada sobre Jesús Gallardo, la cual fue ratificada mediante el VAR.

A pesar de jugar con diez hombres tras su salida, Inglaterra logró avanzar a cuartos de final con un marcador de 3-2.

¿Cuántos años tiene Jarell Quansah, futbolista de Inglaterra?

Jarell Quansah tiene 23 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jarell Quansah, futbolista de Inglaterra?

Jarell Quansah no está casado, mantiene una relación sentimental con su novia, Ela Oliver.

¿Qué signo zodiacal es Jarell Quansah, futbolista de Inglaterra?

Jarell Quansah es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Jarell Quansah, futbolista de Inglaterra?

Jarell Quansah no tiene hijos.

Jarell Quansah, futbolista de Inglaterra (@jarellquansah / Instagram )

¿Qué estudió Jarell Quansah, futbolista de Inglaterra?

Desde muy joven, Jarell Quansah se dedicó a su desarrollo deportivo.

¿En qué ha trabajado Jarell Quansah, futbolista de Inglaterra?

Jarell Quansah se unió a la academia del club Liverpool FC a los cinco años y progresó por todas las categorías inferiores, llegando a capitanear a los equipos Sub-18 y Sub-19.

Debutó con el primer equipo en agosto de 2023 bajo la dirección de Jürgen Klopp y se consolidó rápidamente, ganando la EFL Cup (2024) y la Premier League (2024-25).

En enero de 2023, fue cedido a Bristol Rovers para ganar experiencia profesional, disputando 16 partidos.

Jarell Quansah fue transferido al equipo alemán Bayer Leverkusen por una cifra inicial de 30 millones de libras más complementos. Su valor de mercado actual se estima en unos 45 millones de euros.

Ha representado a Inglaterra con gran éxito en categorías juveniles antes de dar el salto a la selección mayor:

Campeonatos Europeos: Fue pieza clave en la conquista de la Eurocopa Sub-19 en 2022 (donde anotó el gol del triunfo en la semifinal) y de la Eurocopa Sub-21 en 2025, jugando cada minuto de este último torneo.

Selección Mayor: Debutó el 16 de noviembre de 2025 en un partido de clasificación mundialista contra Albania.