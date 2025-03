Chino Huerta sigue en plan grande desde su llegada a Bélgica y hoy sumó a su cuenta un gol y una asistencia en la victoria del Anderlecht sobre el Cercle Brugge.

A pesar de no haber sido titular, al Chino Huerta le bastaron 16 minutos en el campo para mostrar una vez más sus cualidades, ya que asistió el gol de Adryelson (87′) y anotó el 3-0 al 96′ para la victoria definitiva del Anderlecht sobre el Cercle Brugge.

Chino Huerta se llevó la felicitación de sus compañeros y la ovación del público después de su muy buena actuación con el Anderlecht. Entró al 74 marcó un gol y dio una asistencia para el 3-0 final. pic.twitter.com/5f26xI18fA — Daniel Reyes Villaseñor (@barracudo) March 16, 2025

Chino Huerta: Números del mexicano con el Anderlecht

El Chino Huerta sigue teniendo buenas actuaciones con el Anderlecht de Bélgica, equipo al que llegó apenas en enero de este año, y así lo demostró el sábado 16 de marzo con un gol y una asistencia en la goleada de su equipo frente al Cercle Brugge en la Liga de Bélgica.

Este es el segundo gol que el Chino Huerta consigue en la Liga de Bélgica, ademas ya cuenta con tres asistencias, dos en liga y uno en copa; todo en 773 minutos jugados en 12 partidos disputados.

Números del Chino Huerta con el Anderlecht:

12 partidos disputados

773 minutos jugados

2 goles

3 asistencias

1 tarjeta amarilla

Chino Huerta: ¿Cuándo vuelve a la actividad el Anderlecht?

Como casi todos los equipos del mundo, el Anderlecht del Chino Huerta tendrá una pausa por la Fecha FIFA de marzo, pero eso no significan vacaciones para el futbolista mexicano, quien tendrá que viajar par concentrar con la Selección Mexicana para su duelo vs Canadá en la el Finar Four de la Nations League de Concacaf.

Por su parte, el Anderlecht se quedó en la cuarta posición con esta victoria con la que llegó a 51 puntos, asegurando su boleto a la liguilla de la Liga de Bélgica.

El próximo encuentro del Anderlecht del Chino Huerta será tras volver de la Fecha FIFA, cuando se mida al Brujas en la gran final de la Copa de Bélgica.