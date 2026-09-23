Gilberto Mora cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre de 2026, pero en la Selección Mexicana ya es mayor de edad y la muestra de ello es que será el nuevo 10 del Tri que dirigirá Rafael Márquez.

De acuerdo a reportes de prensa, Gilberto Mora estrenará el número 10 en su playera cuando la Selección Mexicana de Rafael Márquez enfrente a Colombia este sábado 26 de septiembre.

Gilberto Mora portó el número 19 de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Gilberto Mora deja el número 19 para ser el 10 de la Selección Mexicana

El número 19 con el que hasta ahora había jugado Gilberto Mora con la Selección Mexicana, quedará en el pasado para el jugador de Xolos de Tijuana, quien ya porta el 10 con su equipo y lo hará también con el Tri.

Gilberto Mora se convirtió en una de las revelaciones de México en el pasado Mundial de 2026 bajo el mando de Javier Aguirre, consolidando su estatus como titular en fases de eliminación directa.

El nuevo 10 de México suma 12 partidos con el Tri desde su debut en junio de 2025, y encabeza a la nueva generación de futbolistas con los que Rafael Márquez busca llegar al Mundial 2030.

El peso del número 10 que hereda Gilberto Mora en el Tri

Aunque en la actualidad el número 10 en los equipos ha perdido protagonismos, históricamente marca al jugador que lo porta como una de las figuras del equipo, en este caso, Gilberto Mora con la Selección Mexicana.

Con el Tri, seleccionados como Cuauhtémoc Blanco, Tomás Boy, Luis García y Giovani dos Santos han portado el 10 en sus espaldas.