La Fórmula 1 llega al GP de Azerbaiyán 2026 que se celebrará del 24 al 26 de septiembre y se podrá seguir en México a través de SKY Sports, Izzi y F1TV en México.

Práctica 1 | Jueves 24 de septiembre | 02:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Jueves 24 de septiembre | 06:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Viernes 25 de septiembre | 02:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación Carrera | Viernes 25 de septiembre | 06:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Azerbaiyán 2026 | Sábado 26 de septiembre| 05:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Gran Premio de Azerbaiyán 2025 (Darko Bandic / AP)

GP de Azerbaiyán 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

La actividad del GP de Azerbaiyán 2026 iniciará el jueves 24 de septiembre con las prácticas libres y terminará el sábado 26 de septiembre con la carrera de la Fórmula 1.

GP de Azerbaiyán 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 regresa al GP de Azerbaiyán 2026 que tendrá como sede el circuito callejero de Bakú, trazado en el que Checo Pérez ha acumulado podios y victorias.

Práctica 1 | Jueves 24 de septiembre | 02:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Jueves 24 de septiembre | 06:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Viernes 25 de septiembre | 02:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación Carrera | Viernes 25 de septiembre | 06:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Azerbaiyán 2026 | Sábado 26 de septiembre| 05:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Azerbaiyán 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La actividad del GP de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 podrá ser seguido a través de SKY Sports, Izzi y F1TV en México.