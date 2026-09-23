La Fórmula 1 llega al GP de Azerbaiyán 2026 que se celebrará del 24 al 26 de septiembre y se podrá seguir en México a través de SKY Sports, Izzi y F1TV en México.
- Práctica 1 | Jueves 24 de septiembre | 02:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 2 | Jueves 24 de septiembre | 06:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 3 | Viernes 25 de septiembre | 02:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Clasificación Carrera | Viernes 25 de septiembre | 06:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- GP de Azerbaiyán 2026 | Sábado 26 de septiembre| 05:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
GP de Azerbaiyán 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1
La actividad del GP de Azerbaiyán 2026 iniciará el jueves 24 de septiembre con las prácticas libres y terminará el sábado 26 de septiembre con la carrera de la Fórmula 1.
GP de Azerbaiyán 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1
La Fórmula 1 regresa al GP de Azerbaiyán 2026 que tendrá como sede el circuito callejero de Bakú, trazado en el que Checo Pérez ha acumulado podios y victorias.
- Práctica 1 | Jueves 24 de septiembre | 02:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 2 | Jueves 24 de septiembre | 06:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 3 | Viernes 25 de septiembre | 02:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Clasificación Carrera | Viernes 25 de septiembre | 06:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- GP de Azerbaiyán 2026 | Sábado 26 de septiembre| 05:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
GP de Azerbaiyán 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?
La actividad del GP de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 podrá ser seguido a través de SKY Sports, Izzi y F1TV en México.
- Evento: GP de Azerbaiyán 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 05:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Circuito callejero de Bakú
- Transmisión: SKY Sports, Izzi y F1TV