Hernán Crespo es el nuevo director técnico del Atlas para el Apertura 2026. El argentino llegó al banquillo de los Rojinegros en julio, después de la salida de Diego Cocca, para encabezar el nuevo proyecto deportivo del conjunto tapatío.

El llamado “Valdanito” comenzó con buenos resultados su etapa en la Liga MX. Tras seis jornadas del Apertura 2026, Atlas se encontraba en el segundo lugar de la clasificación con 12 puntos, a uno del América, mientras que también surgieron versiones sobre un supuesto interés de River Plate por contratar al estratega argentino.

¿Quién es Hernán Crespo?

Hernán Jorge Crespo es un exfutbolista y entrenador argentino, considerado uno de los delanteros más destacados de su generación. Durante su etapa como jugador defendió las camisetas de River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milán, Chelsea, Milan y Genoa, además de representar a la Selección Argentina.

Después de retirarse como futbolista en 2012, Crespo comenzó su carrera como entrenador. Desde entonces ha dirigido en Argentina, Italia, Brasil, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y México, donde ha conseguido títulos nacionales e internacionales.

¿Cuántos años tiene Hernán Crespo?

Hernán Crespo tiene 51 años; nació el 5 de julio de 1975 en Florida, Buenos Aires, Argentina.

¿Hernán Crespo tiene pareja?

Hernán Crespo estuvo casado con la modelo italiana Alessia Rossi, con quien tuvo tres hijas. La pareja se separó en 2019.

También se ha relacionado al exfutbolista con Antonella Silguero, aunque no existe información pública reciente que confirme su situación sentimental en 2026.

¿Qué signo zodiacal es Hernán Crespo?

Hernán Crespo es Cáncer, debido a que nació el 5 de julio.

¿Cuántos hijos tiene Hernán Crespo?

Hernán Crespo tiene tres hijas, fruto de su relación con Alessia Rossi.

¿Qué estudió Hernán Crespo?

Hernán Crespo cursó sus estudios básicos y secundarios en el Colegio La Salle de Florida, en la provincia de Buenos Aires.

¿En qué ha trabajado Hernán Crespo?

Hernán Crespo comenzó su carrera profesional como futbolista en River Plate, donde rápidamente destacó como delantero y formó parte del equipo que conquistó la Copa Libertadores de 1996. Su rendimiento lo llevó posteriormente al futbol europeo, donde construyó una extensa trayectoria.

Entre los principales clubes y equipos en los que ha trabajado se encuentran:

Atlas: director técnico desde julio de 2026.

São Paulo: director técnico entre 2025 y 2026.

Al-Ain: director técnico entre 2023 y 2024.

Al-Duhail: director técnico entre 2022 y 2023.

São Paulo: director técnico entre 2021 y 2022.

Defensa y Justicia: director técnico entre 2020 y 2021.

Banfield: director técnico en 2019.

Modena: director técnico entre 2015 y 2016.

Parma: entrenador en categorías juveniles entre 2014 y 2015.

River Plate: futbolista profesional.

Parma, Lazio, Inter de Milán, Chelsea, Milan y Genoa: futbolista profesional.

Selección Argentina: delantero internacional y participante en los Mundiales de 1998, 2002 y 2006.

Ahora, Hernán Crespo afronta el reto de dirigir al Atlas en la Liga MX, donde busca trasladar su experiencia internacional a un proyecto que comenzó con buenos resultados en el Apertura 2026.