Pachuca vs Puebla juegan en la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, el lunes 17 de agosto a partir de las 21 horas. Transmite Fox One.

Partido: Pachuca vs Puebla

Fase: Jornada 4 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One

Pachuca vs Puebla: Día para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX

El lunes 17 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 4 de la Liga MX, Pachuca vs Puebla.

Pachuca vs Puebla: Hora para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX

El partido Pachuca vs Puebla inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Pachuca vs Puebla: Canal para ver el partido de la Liga MX

La plataforma de Fox One transmitirá el partido Pachuca vs Puebla de la Jornada 4 de la Liga MX.

Partido: Pachuca vs Puebla

Fase: Jornada 4 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One

Así llegan Pachuca y Puebla al partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Pachuca llega luego de quedar eliminado de la Leagues Cup 2026, por lo que buscará los tres puntos ante Puebla.

Puebla jugará como visitante en busca de una victoria en el Apertura 2026.