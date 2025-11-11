Georgia vs España se miden en lo que luce como un trámite más para la Furia Roja en busca de la calificación al Mundial 2026; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de las eliminatorias europeas.

El camino rumbo al Mundial 2026 sigue y España va por su quinta victoria cuando visite a la selección de Georgia.

Georgia vs España: Fecha para ver el partido de las eliminatorias europeas

El sábado 15 de noviembre se miden Georgia vs España en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Georgia vs España: Horario para ver el partido de las eliminatorias europeas

El partido Georgia vs España se jugará a partir de las 11 horas, tiempo del centro de México, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Georgia vs España: ¿Dónde ver el partido de las eliminatorias europeas?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Georgia vs España, en las eliminatorias europeas, el sábado 15 de noviembre.

Partido: Georgia vs España

Fase: Eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Fecha: Sábado 15 de noviembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega España al partido contra Georgia en las eliminatorias europeas?

En su anterior partido de eliminatorias europeas, España venció 4-0 a Bulgaria para sumar su cuarta victoria rumbo al Mundial 2026, y seguir invicto.

Georgia, rival en turno de España, fue goleado como por Turquía con un 1-4, en su anterior aparición en las eliminatorias europeas.

España se ha confirmado entre las dos primeras selecciones del Grupo E, y se clasificará directamente si vence a Georgia y Turquía no derrota a Bulgaria, o si España empata y Turquía pierde.

España comanda el Grupo E de las eliminatorias europeas:

España | 12 puntos

Turquía | 9 puntos

Georgia | 3 puntos

Bulgaria | 0 puntos

Así se juegan las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

En total, 16 países de la UEFA se clasificarán para el Mundial de 2026. Los 12 campeones de grupo en las eliminatorias van directamente para el Mundial, objetivo rumbo al que España camina con firmeza.

Las cuatro plazas restantes para el Mundial 2026 se determinan mediante playoffs en las que participan los 12 subcampeones de grupo.

Los 12 subcampeones de grupo participarán en los playoffs, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos en primera o segunda posición.