Bien dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Este fue el caso del Genoa que al anunciar la renovación de Johan Vásquez le llovieron comentarios, pues generó mucha polémica.

Y es que en medio de un trasfondo político complicado, al Genoa se le ocurrió poner a Johan Vásquez a construir un muro. Algo que supieron después que no fue buena idea.

Aunque no todo fueron controversias, el hecho que originó todo fue que el defensor mexicano firmó con el club de la Serie A hasta 2028.

El ex de Pumas se ha convertido en pieza clave en su equipo. Además de ser titular, demuestra que puede jugar en una de las ligas más complicadas del mundo, como lo es la italiana.

Como vimos, el Genoa quiso anunciar la renovación de Johan Vásquez, la cual será hasta 2028. Para eso, publicó una imagen en la que se ve al mexicano vestido de albañil y construyendo un muro. Casi le ponen una caguama.

Si bien, las intenciones del Genoa eran destacar que Johan Vásquez es una pared defensivamente, esto tiene una connotación negativa, pues México tiene un problema con sus migrantes. Es decir, Donald Trump ha amenazado con construir un muro, pero mientras, deporta cantidades grandes de personas.

En la sección de comentarios le dejaron esto: “¿De verdad pensaron que esto era un halago?”, “¿Un mexicano construyendo un muro? Jaja”, “Ofensivo por donde se le mire”, “¿Pero esto qué es?”, “Trump estaría muy orgulloso del CM”.

Cabe aclarar que después de un tiempo, el club eliminó la publicación.

Los números de Johan Vázquez con el Genoa

Ahora pasemos a ver lo que ha hecho Johan Vásquez con el Genoa, pues tiene muy buenos números. Recordemos que antes de ser titular, fue prestado al Cremonese.

Tras tomar experiencia, Johan Vásquez ya tiene 108 partidos con el Genoa, y aunque no es su fuerte, tiene 6 goles y una asistencia. Lo importante es que su constante continuidad.