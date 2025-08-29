Johan Vásquez sigue en la mira del mercado europeo luego de que Genoa recibiera varias ofertas por el defensor mexicano.

El desempeño de Johan Vásquez en la Serie A ha despertado interés de distintos clubes, lo que coloca al jugador en una situación de expectativa constante.

Sin embargo, la espera ha terminado y Genoa ha tomado una decisión final respecto al futuro del mexicano en Europa.

Genoa toma importante decisión sobre Johan Vásquez

Johan Vásquez seguirá siendo un referente en la defensa del Genoa durante esta temporada, consolidándose como pieza clave en los planes del equipo.

El rol de Johan Vásquez como capitán y la confianza que le ha brindado Patrick Vieira reflejan la importancia del mexicano dentro del club italiano, donde además recibirá un aumento salarial acorde a su estatus.

El interés de varios equipos europeos no pasó desapercibido, pero Genoa mantuvo firme su decisión de retener a Vásquez.

Desde Inglaterra, Italia, Portugal y Alemania surgieron ofertas, aunque todas fueron rechazadas, priorizando la estabilidad defensiva del equipo y el crecimiento del jugador en el proyecto actual.

Este año es particularmente crucial para Vásquez, ya que además de liderar al Genoa, participará con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Tras esta decisión el exjugador de Club Pumas no solo se mantiene en Europa y en la Serie A, sino también demuestra su importancia en la plantilla del Genoa.

Johan Vásquez con la Selección Mexicana. (Jorge Martinez / Mexsport)

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Johan Vásquez en la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez se prepara para recibir a la Juventus este domingo 31 de agosto en el Estadio Luigi Ferraris, en un partido correspondiente a la Serie A 2025.

Johan Vásquez estará presente para liderar la defensa del equipo local en este encuentro crucial.

El partido comenzará a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir a través de ESPN 2 y Disney+ Premium, permitiendo a los aficionados seguir cada jugada del zaguero mexicano.