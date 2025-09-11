Antonio el “Turco” Mohamed reveló la terrible falta de respeto que le hicieron los directivos de la Selección Mexicana.

Antonio Mohamed ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del futbol mexicano, por lo que gracias a sus resultados, lo llevaron a ser campeón de la Liga MX en varios clubes.

El último palmarés de Antonio Mohamed fue el Toluca, equipo que actualmente dirige el DT argentino, logrando cortar la hegemonía del América en la Liga MX y volviendolos a vencer en la disputa por el título del Campeón de Campeones.

Pese a todo ello, muchos se han preguntado por qué el Turco Mohamed no ha tenido la oportunidad de dirigir a la Selección Mexicana, ya que desde hace unos años, se había ganado la oportunidad.

Antonio Mohamed revela la terrible falta de respeto que le hicieron los directivos de la Selección Mexicana

Fue durante el programa de Futbol Picante que Javier Alarcón le preguntó sobre si le gustaría dirigir a la Selección Mexicana en algún momento, sin embargo, Antonio Mohamed reveló que cuando Diego Cocca fue elegido, él también fue contactado.

“Mi momento pasó… era cuando fue Cocca. Para mí ese era mi momento. Tuve charlas, dos zooms. La primera charla me pareció interesante, la segunda charla nada”, dijo Antonio Mohamed.

"MI MOMENTO PASÓ... ERA CUANDO FUE COCCA" 😱



La confesión de Mohamed sobre dirigir a la Selección Mexicana



Disfruta el programa ahora por ESPN y #DisneyPlus. pic.twitter.com/L51yTEzMT3 — Futbol Picante (@futpicante) September 11, 2025

El Turco dejó en claro que su oportunidad de dirigir a la Selección Mexicana ya pasó y que difícilmente se presentará nuevamente la oportunidad de dirigir al equipo que hoy tiene Javier Aguirre.

¿La Selección Mexicana no quería a Antonio Mohamed?

Antonio Mohamed sí tenía la intención de dirigir a la Selección Mexicana rumbo al próximo mundial, sin embargo, los altos mandos se lo impidieron.

Antonio Mohamed reveló que lo llamaron por compromiso y que vio que no estaban interesados en contratarlo a pesar de que se reunió con los dirigentes.