El presidente Donald Trump se burló del calvario que viven los migrantes en Estados Unidos, pues a través de sus redes sociales aseguró que “le encanta el olor a deportados en la mañana”.

Además de sus burlas, adelantó que su gobierno está próximo a desplegar operativos en Chicago, Illinois, considerada como una de las ciudades santuario más importantes de Estados Unidos.

En respuesta, estados como Washington, la capital de Estados Unidos, se han opuesto a las detenciones de migrantes, convocando este sábado a protestar por el acoso y la detención de migrantes en la ciudad por parte de la Guardia Nacional.

Estados Unidos celebra miles de detenciones de migrantes. (Michelle rojas)

“Sabrán por qué se llama Departamento de Guerra”, dice Donald Trump al burlarse de deportados en Estados Unidos

“Amo el olor de las deportaciones por la mañana”, dijo Donald Trump este sábado en su perfil de Truth Social, amenazando con que Chicago conocerá por qué se llama Departamento de Guerra el anterior Departamento de Defensa.

Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA

En la misma publicación, el presidente compartió una imagen de sí mismo, vestido con ropa de soldado, lentes oscuros, helicópteros a sus espaldas y una ciudad, aparentemente en llamas.

También este sábado 6 de septiembre de 2025, se informó que el presidente arrancó un proyecto en Chicago, Illinois, mediante el cual podrá realizar rodadas contra migrantes ilegales.

Se presume que la institución encargada de detener a los migrantes será el propio Ejército de Estados Unidos, pese a que en un primer momento se planteó la posibilidad de que esta tarea la desempeñase la Guardia Nacional y el ICE.

Donald Trump se burló del calvario de migrantes en Estados Unidos (Especial)

¿Por qué ahora se llama Departamento de Guerra?

Las amenazas de Donald Trump con respecto a que “Chicago sabrá por qué se llama Departamento de Guerra”, responde al hecho del reciente cambio al “Departamento de Defensa”.

“El nombre ‘Departamento de Guerra’ transmite un mensaje más fuerte de preparación y determinación en comparación con ‘Departamento de Defensa’, que solo hace hincapié en las capacidades defensivas”, se justificó la medida.

“Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensa. Máxima letalidad, no tibia legalidad. Efecto violento, no políticamente correcto”, afirmó, lo que desata mayor preocupación en Chicago.