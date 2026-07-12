La muerte de Jayden Adams ha provocado una profunda conmoción en el mundo del futbol, pues el futbolista sudafricano participó con su selección en el Mundial 2026.

Jayden Adams recibió múltiples muestras de cariño y solidaridad por parte de jugadores, clubes y federaciones de distintas partes del mundo, entre ellas destacó el mensaje compartido por la Selección Mexicana.

¿Qué dijo la Selección Mexicana sobre la muerte de Jayden Adams?

La Selección Mexicana expresó sus condolencias a los seres queridos de Jayden Adams y a toda la comunidad futbolística de Sudáfrica.

El mensaje de la Selección Mexicana sobre Jayden Adams rápidamente generó reacciones entre aficionados de ambos países.

“Hamba kahle, Jayden. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, compañeros de equipo, y todo el mundo en el fútbol sudafricano durante este momento difícil. Descansa en paz, Jayden”. Mensaje de la Selección Mexicana.

La frase “Hamba kahle”, utilizada en varios idiomas del sur de África, puede interpretarse como un mensaje de despedida que significa “ve en paz” o “que tengas un buen viaje”, lo que añadió un significado especial al homenaje realizado por el combinado mexicano.

El emotivo mensaje de la Selección Mexicana tras la muerte de Jayden Adams. (captura)

México mostró respeto hacia Sudáfrica desde el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, México y Sudáfrica compartieron momentos importantes dentro del torneo, uno de ellos, el partido inaugural del Grupo A.

Desde entonces, se generó una relación de respeto entre ambas aficiones y selecciones, por lo que la Selección Mexicana no dudó en compartir el mensaje.