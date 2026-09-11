La candidatura de Gianni Infantino para mantenerse al frente de la FIFA enfrenta nuevos obstáculos a medida que se acercan las elecciones de 2027.

La Federación Francesa de Futbol anunció el retiro de su respaldo al dirigente suizo, sumándose a otras asociaciones europeas que han expresado desacuerdos con algunas de sus propuestas para el futuro de la FIFA.

Entre los puntos que han generado mayor controversia se encuentra un proyecto relacionado con la participación de inversionistas privados en competiciones organizadas por la FIFA.

Pese a ello, Gianni Infantino conserva apoyos importantes en otras regiones del mundo.

Federaciones que han retirado su apoyo a Gianni Infantino

Rumbo a las elecciones presidenciales de la FIFA en 2027, Gianni Infantino ha encontrado su mayor oposición en Europa.

Federaciones europeas comenzaron a retirar su apoyo a Infantino después de que para el Mundial 2026 se presentara FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto que pretendía abrir la puerta de inversores privados.

Antes que Francia, estas son los países que comenzaron a marcar distancia con el actual presidente de la FIFA:

Italia

Inglaterra

Bélgica

Suecia

Escocia

Noruega

Finlandia

Gales

Serbia

El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el partido inaugural del Mundial Sub20 entre Polonia y Argentina, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Katowice, Polonia. (AP Foto/Beata Zawrzel) (Beata Zawrzel / AP Photo/Beata Zawrzel)

Gianni Infantino sigue en la lucha por la presidencia de la FIFA en 2027

Si bien pareciera que la oposición europea representa un bloque importante de votaciones, Gianni Infantino aún cuenta con apoyo fuera de Europa.

Entre las federaciones que se mantienen fieles al actual presidente se encuentran las africanas y las sudamericanas, así como las de otras regiones.

De acuerdo con información de Reuters, Gianni Infantino todavía podría contar con votos suficientes para pelear una reelección en 2027.

A esto se suma el hecho de que todavía no hay candidaturas claras que pretendan competir contra Infantino.