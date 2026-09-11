Cruz Azul vs América juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Cruz Azul 2-2 América es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: Cruz Azul 2-2 América
Cruz Azul vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs América, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ángel Márquez, Agustín Palavecino y José Paradela
- Delanteros: Nicolás Ibáñez
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Israel Reyes, Miguel Vázquez, Ramón Juárez y Cristian Borja
- Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Alan Cervantes, Raphael Veiga y Oscar Perea
- Delanteros: Brian Rodríguez y Henry Martín
Cruz Azul vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX
Cruz Azul vs América se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas por Canal 5 y TUDN.
- Partido: Cruz Azul vs América
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN