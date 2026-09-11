Cruz Azul vs América juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Cruz Azul 2-2 América es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: Cruz Azul 2-2 América

Cruz Azul vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs América, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ángel Márquez, Agustín Palavecino y José Paradela

Delanteros: Nicolás Ibáñez

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Israel Reyes, Miguel Vázquez, Ramón Juárez y Cristian Borja

Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Alan Cervantes, Raphael Veiga y Oscar Perea

Delanteros: Brian Rodríguez y Henry Martín

Cruz Azul vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

Cruz Azul vs América se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas por Canal 5 y TUDN.