Fenerbahce vs Roma disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-2 en la cancha del Chobani Stadyumu.

Fenerbahce vs Roma: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Fenerbahce vs Roma es victoria de los turcos por 1-2 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Fenerbahce 1-2 Roma.

Fenerbahce vs Roma: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Fenerbahce vs Roma, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Fenerbahce

  • Portero: Ederson Moraes
  • Defensas: Nélson Semedo, Milan Škriniar, Diego Carlos, Archie Brown
  • Mediocampistas: N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood, Anderson Talisca y Kerem Aktürkoğlu
  • Delantero: Romelu Lukaku

Roma

  • Portero: Mile Svilar
  • Defensas: Gianluca Mancini, Evan N’Dicka y Mario Hermoso
  • Mediocampistas: Nahuel Molina, Bryan Cristante, Marten de Roon, José Ángel Esmorís, Matías Soulé y Paulo Dybala
  • Delantero: Artem Dovbyk

Hora y canal del partido Fenerbahce vs Roma en la Champions League

Fenerbahce vs Roma se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 10:45 horas por TNT Sports.

  • Partido: Fenerbahce vs Roma
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
  • Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Chobani Stadyumu
  • Transmisión: TNT Sports