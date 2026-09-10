Fenerbahce vs Roma disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-2 en la cancha del Chobani Stadyumu.

Fenerbahce vs Roma: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Fenerbahce vs Roma es victoria de los turcos por 1-2 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Fenerbahce 1-2 Roma.

Fenerbahce vs Roma: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Fenerbahce vs Roma, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Fenerbahce

Portero: Ederson Moraes

Defensas: Nélson Semedo, Milan Škriniar, Diego Carlos, Archie Brown

Mediocampistas: N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood, Anderson Talisca y Kerem Aktürkoğlu

Delantero: Romelu Lukaku

Roma

Portero: Mile Svilar

Defensas: Gianluca Mancini, Evan N’Dicka y Mario Hermoso

Mediocampistas: Nahuel Molina, Bryan Cristante, Marten de Roon, José Ángel Esmorís, Matías Soulé y Paulo Dybala

Delantero: Artem Dovbyk

Hora y canal del partido Fenerbahce vs Roma en la Champions League

Fenerbahce vs Roma se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 10:45 horas por TNT Sports.