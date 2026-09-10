Fenerbahce vs Roma disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-2 en la cancha del Chobani Stadyumu.
Fenerbahce vs Roma: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Fenerbahce vs Roma es victoria de los turcos por 1-2 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Fenerbahce 1-2 Roma.
Fenerbahce vs Roma: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Fenerbahce vs Roma, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
Fenerbahce
- Portero: Ederson Moraes
- Defensas: Nélson Semedo, Milan Škriniar, Diego Carlos, Archie Brown
- Mediocampistas: N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood, Anderson Talisca y Kerem Aktürkoğlu
- Delantero: Romelu Lukaku
Roma
- Portero: Mile Svilar
- Defensas: Gianluca Mancini, Evan N’Dicka y Mario Hermoso
- Mediocampistas: Nahuel Molina, Bryan Cristante, Marten de Roon, José Ángel Esmorís, Matías Soulé y Paulo Dybala
- Delantero: Artem Dovbyk
Hora y canal del partido Fenerbahce vs Roma en la Champions League
Fenerbahce vs Roma se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 10:45 horas por TNT Sports.
- Partido: Fenerbahce vs Roma
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Chobani Stadyumu
- Transmisión: TNT Sports