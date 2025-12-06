El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 ya tiene definida su parrilla de salida tras la clasificación que dejó claro que aún no hay nada escrito en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

Max Verstappen fue el piloto que obtuvo la pole position en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 y saldrá en el primer puesto en la carrera del domingo 7 de diciembre.

Sin embargo, los McLaren lo siguen muy de cerca y cualquier cosa podría pasar en la última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Fórmula 1: ¿Cómo quedó la clasificación para la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025?

El top 3 fue completado por los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes saldrán en el segundo y tercer puesto del Gran Premio de Abu Dhabi 2025.

Con los tres contendientes al Campeonato de Pilotos en los primeros lugares, se espera que la carrera sea emocionante desde las primeras vueltas.

George Russell y Charles Leclerc lucharán por meterse al podio, pues ellos también están luchando en la suma de puntos para el Campeonato de Constructores.

Fórmula 1: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025?

La carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 representará la última fecha del calendario de la Fórmula 1 este año y definirá al Campeón de Pilotos.

La fecha clave para el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 será el domingo 7 de diciembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México.