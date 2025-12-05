Las prácticas libres dieron inicio al fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi 2025, el cual dará cierre a la actividad de la Fórmula 1 en este año.

Con tres pilotos todavía en la contienda por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dabi 2025 definirá al próximo monarca de la máxima categoría del automovilismo.

Las prácticas libres han sido la primera ventana para que tanto equipos como pilotos prueben sus estrategias y ritmos en la pista del Circuito Yas Marina.

Fórmula 1: ¿Cómo quedó la práctica libre 2 del Gran Premio de Abu Dabi 2025?

Durante la práctica libre 2, Lando Norris se volvió a posicionar como el piloto más rápido de la sesión, lo que sin duda le da más confianza en la búsqueda de su primer campeonato.

El segundo lugar fue ocupado por Max Verstappen, quien no quiere ceder ni un poco ante los McLaren. George Russell completó el top 3 del Gran Premio de Abu Dabi 2025.

Oliver Bearman fue una de las sorpresas, pues quedó en el cuarto lugar y por delante de los hombres de Ferrari y el Mercedes de Kimi Antonelli.

Los últimos lugares fueron para Franco Colapinto y Pierre Gasly, ambos de Alpine, quienes no han tenido el mejor año y les ha costado sumar puntos para el equipo.

FP2 CLASSIFICATION



Lando Norris tops the final Friday practice session of the season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/UvtJDjR645 — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Fórmula 1: ¿Cómo quedó la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dabi 2025?

La primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dabi 2025 contó con la presencia de varios rookies, entre ellos el piloto mexicano Pato O’Ward, quien ocupó el lugar de Oscar Piastri en McLaren.

Lando Norris fue el piloto con el mejor tiempo en pista, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc, quienes intentaron seguirle el paso.

De los novatos, Ryo Hirakawa fue el piloto con mejor rendimiento, pues a bordo de su Haas logró posicionarse en el onceavo lugar de la tabla de tiempos.2