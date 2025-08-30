Tras las prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos 2025, el circuito de Zandvoort vivió la clasificación que definió la parrilla de salida para la carrera de la Fórmula 1.

Con un dominio aplastante, McLaren fue el equipo que logró hacerse del mejor tiempo durante la clasificación del Gran Premio de Países Bajos 2025.

Bajo este contexto, el resto de las escuderías deberán modificar sus estrategias para competir con el actual líder del Campeonato de Constructores.

Gran Premio de Países Bajos 2025: ¿Cómo quedó la clasificación de la Fórmula 1?

La sesión de clasificación del Gran Premio de Países Bajos 2025 mostró un duelo intenso entre los pilotos de McLaren, donde Oscar Piastri se llevó la pole position tras superar a su compañero Lando Norris.

La lucha interna del equipo británico captó la atención de los aficionados de la Fórmula 1, especialmente porque Norris había liderado las tres prácticas previas del Gran Premio de Países Bajos 2025.

Max Verstappen también destacó al colocar su Red Bull en tercer lugar, brindando un respiro a los aficionados locales tras la sorprendente actuación de los McLaren.

Otro punto a destacar fue Isack Hadjar, quien logró su mejor resultado en Fórmula 1 al finalizar en cuarto lugar con el Racing Bulls, superando a George Russell de Mercedes y a los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

La sesión también dejó momentos de tensión en pista, con varios pilotos rozando los límites en las curvas más complicadas y obligando a los comisarios a intervenir en algunos incidentes menores.

Gran Premio de Países Bajos 2025: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Países Bajos 2025 se celebrará este domingo 31 de agosto en el icónico Circuito de Zandvoort, un trazado conocido por sus curvas rápidas y la exigencia que representa para pilotos y equipos.

Con la parrilla definida tras las sesiones de clasificación y los entrenamientos, los pilotos se preparan para un domingo intenso donde la precisión y la gestión de neumáticos serán claves.