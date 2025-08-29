Tras las vacaciones de verano, los motores de la Fórmula 1 se volvieron a encender con el Gran Premio de Países Bajos 2025.

El fin de semana de la Fórmula 1 comenzó con las prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos 2025, una oportunidad para que los equipo empiecen a definir sus estrategias.

Además, los ojos estarán puestos especialmente en Max Verstappen, quien vuelve a casa con el objetivo de sumar puntos importantes en el Campeonato de Pilotos.

Gran Premio de Países Bajos 2025: Así fue la Práctica Libre 1 en la Fórmula 1

La primera sesión del Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1 dejó un arranque inesperado en el circuito de Zandvoort.

McLaren se impuso en la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos 2025 y colocó a sus dos pilotos en lo más alto de la tabla, con Lando Norris firmando la mejor vuelta y Oscar Piastri justo detrás.

Aston Martin sorprendió con la dupla de Fernando Alonso y Lance Stroll, que lograron colarse detrás de los McLaren y dejaron a grandes equipos como Ferrari, Mercedes y Red Bull.

El momento más complicado lo protagonizó Kimi Antonelli, que terminó en la grava en la curva 9, obligando a mostrar la bandera roja mientras retiraban su monoplaza.

Al final de la sesión, Max Verstappen también tuvo un susto: en una práctica de salida terminó fuera de pista y atrapado en la grava de la curva 1, cerrando la jornada con más incógnitas de las esperadas para el piloto local.

Our top three in first practice 👀



🥇 Norris

🥈 Piastri

🥉 Stroll #F1 #DutchGP pic.twitter.com/f4lBbqKbBe — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Gran Premio de Países Bajos 2025: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera de la Fórmula 1?

Tras las primeras prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos 2025, aún queda mucha actividad en el fin de semana de la Fórmula 1.

Sin embargo, lo que ya muchos esperan es la carrera, la cual está programada para el domingo 31 de agosto a las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

Sábado 30 de agosto:

Práctica Libre 3 - 03:30 horas (Centro de México)

Clasificación - 07:00 horas (Centro de México)

Domingo 31 de agosto: