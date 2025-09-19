Las calles de Bakú volvieron a llenarse del rugido de los monoplazas de la Fórmula 1 con el arranque de las prácticas libres del GP de Azerbaiyán 2025.

Tras dos semanas sin actividad en la Fórmula 1, los aficionados vivieron unas prácticas libres con varias sorpresas, lo que promete un fin de semana emocionante en el GP de Azerbaiyán 2025.

La pista, conocida por su mezcla de rectas largas y curvas cerradas, volvió a poner a prueba la capacidad de adaptación de los pilotos en condiciones cambiantes.

GP de Azerbaiyán 2025: Así fue la Práctica Libre 2 en la Fórmula 1

La segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 mostró un cambio de ritmo respecto a la primera práctica.

Ferrari se adueñó de la tabla de tiempos de la práctica libre 2 del GP de Azerbaiyán 2025, con Lewis Hamilton liderando un doblete que dejó claro el potencial del equipo en este trazado urbano.

McLaren, por su parte, enfrentó complicaciones que limitaron su tiempo en pista y obligaron a ajustes de última hora.

Lando Norris vio interrumpida su participación tras un fuerte golpe contra la barrera a la salida de la curva 4, que dañó la suspensión trasera izquierda de su monoplaza.

Oscar Piastri también tuvo su momento de tensión al rozar la barrera Tecpro en la curva 15, lo que lo obligó a someter su coche a revisiones en la zona de boxes.

Así fue la Práctica Libre 2 en la Fórmula 1

GP de Azerbaiyán 2025: Así fue la Práctica Libre 1 en la Fórmula 1

La primera práctica libre del GP de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 mostró a McLaren con un inicio sólido, liderando con Lando Norris y un cercano Oscar Piastri.

El top 3 de la primera práctica libre del GP de Azerbaiyán 2025 fue completado por Charles Leclerc, piloto de Ferrari que mostró consistencia desde la primera vuelta.

Una bandera roja interrumpió la práctica tras un incidente en la curva 16, donde Carlos Sainz de Williams sufrió un percance al pasar por encima del piano, dejando restos en la pista.

La pausa obligó a los equipos a reorganizar sus planes y ajustar estrategias, mientras la pista era preparada para reanudar la actividad de este viernes 19 de septiembre.