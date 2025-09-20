El deporte mundial se ha robado recientemente los reflectores por una supuesta acusación hacia el gobierno de China, quien habría robado datos cerebrales de deportistas de élite como Charles Leclerc y jugadores del Manchester City.

Sin duda, la noticia ha sacudido el entorno deportivo, ya que una reciente investigación pondría a China en el foco del mundo por presuntamente robar los datos mentales de figuras del deporte para usos militares.

Charles Leclerc, piloto en la Fórmula 1, los tenistas Jannik Sinner e Iga Swiatek y hasta futbolistas del Manchester City se encuentran entre los deportistas víctimas del robo de información cerebral.

Acusan a China de robar datos cerebrales de deportistas de élite; Charles Leclerc y figuras del Manchester City entre las víctimas

Según revelaron el portal Hunterbrook y el periodista Pablo Torre, el gobierno de China habría robado datos mentales de deportistas de élite, entre ellos, Charles Leclerc, Jannik Sinner, Iga Swiatek y algunos jugadores del Manchester City, todo esto para usos militares.

De acuerdo con la información de las fuentes antes mencionadas, China habría robado los datos a través del software con el que opera la diadema electrónica FocusCalm, misma que utilizan los deportistas de alto rendimiento misma que ayuda a entrenar la mente, mejorar la concentración y reducir los niveles de estrés.

La investigación que se llevó a cabo por más de 6 meses y el reportaje que lleva por nombre “¿Robó China los datos cerebrales de Jannik Sinner?”, arrojaron como resultado que un trabajador del gobierno chino habría tenido acceso al software de la diadema y por consiguiente a los datos recogidos por este aparato.

Superstars like Jannik Sinner and Mikaela Shiffrin use FocusCalm headsets that help train their minds.



However, a six-month investigation by @hntrbrkmedia and PTFO reveals that FocusCalm’s parent company, BrainCo, a Harvard startup, was funded by Chinese government entities for… pic.twitter.com/j0mNemoYx1 — Pablo Torre Finds Out (@pablofindsout) September 16, 2025

China financiaría de forma secreta a la empresa creadora de las diademas que habrían robado datos mentales de deportistas de élite

La compañía creadora de la diadema FocusCalm, señalada de robar datos mentales de deportistas de élite, es BrainCo, fundada en Harvard pero a la que según la investigación, China habría estado financiando desde su creación por medio de empresas vinculadas al gobierno chino.

Según detalla el reportaje, los datos mentales de atletas recolectados podrían ser utilizados para ayudar a mejorar la concentración bajo presión o velocidad de reacción en los entrenamientos militares de aquel país para preparar súper soldados en el futuro.

Wandering mind? Neurofeedback can help you take control of your thoughts and stay focused. The first step to control mind-wandering is to realize that it is occurring. FocusCalm's at-home neurofeedback helps you do just that! 🧠



Check out the study >> https://t.co/H9MvjL9dvd pic.twitter.com/aPmSZdGYOJ — FocusCalm (@FocusCalm) January 24, 2023

“Me preocupa y me entristece enterarme de sus vínculos con el gobierno chino. Y, obviamente, estoy muy decepcionado. Todo esto me resulta bastante alarmante y definitivamente necesito investigarlo” declaró Logan Ryan dos veces campeón del Super Bowl con New England Patriots quien es usuario de esta diadema.