La Fórmula 1 tuvo en deja vu. Un virus ha puesto en jaque el Gran Premio de Azerbaiyán 2025, ya que afectó a un piloto. Veamos qué pasó.

El Gran Premio de Azerbaiyán se llevará a cabo del viernes 19 de septiembre al 21, que será la carrera. Este es muy importante pues el campeonato de pilotos de Fórmula 1 está en juego, y cada punto cuenta.

Sin embargo, un virus hizo recordar la vez que el GP Australia 2020, se canceló por un, en ese entonces, desconocido virus llamado Covid-19.

Claro que esa situación fue extraordinaria, y seguramente no estamos en esas instancias, pero la pandemia nos enseñó que no nos debemos confiar.

Alarma en la Fórmula 1: Un virus pone en jaque al Gran Premio de Azerbaiyán 2025

Como vimos, estamos en semana de Gran Premio, será en Azerbaiyán, y este jueves como todos, se llevan a cabo las entrevistas con los pilotos de la Fórmula 1.

Sin embargo, George Russell, piloto de Mercedes, no salió con los medios por un virus, que aunque se sabe poco de este, parece estar en el hotel en donde están los corredores de la Fórmula 1.

La realidad es que se debe tomar con calma, pues los demás salieron con normalidad. Además, sí o sí, se va a hacer la carrera, por lo que no hay posibilidad de una cancelación.

George Russell, piloto de Mercedes (Luca Bruno / AP)

Gran Premio de Azerbaiyán 2025 será clave en el campeonato de la Fórmula 1

Es cierto, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está entre dos: Oscar Piastri y Lando Norris, pero eso será lo interesante pues los dos son de McLaren.

Recordemos que en el Gran Premio de Italia, McLaren le pidió a Piastri que se deje adelantar por Norris, lo que causó mucho revuelo entre los aficionados.

Y es que dicen que en el equipo quieren que sea Norris el campeón del mundo. En este momento, el australiano está 31 puntos por arriba, en primer lugar.