El GP de Abu Dhabi es la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y definirá al próximo campeón de la máxima categoría del automovilismo.

Solo tres pilotos tienen posibilidades de ganar el campeonato de la Fórmula 1: Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri.

Es por ello que aquí te contamos lo que necesita cada uno de ellos para coronarse como el nuevo monarca del Gran Circo.

Fórmula 1: ¿Qué necesita Lando Norris para ganar el campeonato?

Lando Norris llega a la última cita con un escenario bastante claro para firmar su primer campeonato en la Fórmula 1.

Con solo subir al podio asegura el título sin importar lo que hagan Max Verstappen u Oscar Piastri, pues esa suma de puntos lo dejaría fuera del alcance de ambos en cualquier combinación posible.

Si termina cuarto, todavía puede coronarse siempre que Verstappen no se quede con la victoria.

En caso de finalizar quinto, sus aspiraciones siguen vivas, pero dependen de que Verstappen no pase del segundo puesto.

Cualquier posición del sexto lugar hacia abajo lo obliga a depender de lo que hagan sus rivales.

Lando Norris con McLaren (Ettore Chiereguini)

Fórmula 1: ¿Qué necesita Max Verstappen para ganar el campeonato?

Max Verstappen llega a la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 con un margen de maniobra limitado, pero con escenarios claros para mantenerse en la pelea.

Su única ruta real al título pasa por recortar al menos 13 puntos sobre Lando Norris y, además, cerrar por delante de Oscar Piastri.

El escenario más favorable para Verstappen aparece con una victoria. Si cruza la meta en primero y Norris cae al cuarto puesto o más atrás, el neerlandés sumaría lo suficiente para colocarse en la cima del campeonato.

Si finaliza segundo, la ecuación se complica: necesita a Norris en octavo o peor y que Piastri no gane la carrera.

Incluso un tercer puesto podría servirle, siempre que Norris cierre noveno o más abajo y Piastri no termine como sublíder.

Max Verstappen en el GP de Las Vegas (John Locher)

Fórmula 1: ¿Qué necesita Oscar Piastri para ganar el campeonato?

Oscar Piastri llega a la última fecha de la Fórmula 1 con el panorama más complicado de los tres contendientes.

Para mantenerse con vida en la lucha por el título, necesita terminar entre los dos primeros y, además, recortar una diferencia amplia sobre Lando Norris y Max Verstappen.

El escenario más directo aparece si gana la carrera. Un triunfo lo llevaría a la cima siempre que Norris cierre sexto o más atrás, ya que esa combinación le permitiría superar por un punto a su compañero.

La alternativa es un segundo lugar, aunque con condiciones aún más estrictas: Norris tendría que terminar décimo o peor y Verstappen no podría subir más allá del tercer puesto.