Lionel Messi fue la figura del Inter Miami que venció al Toronto, partido en el que el argentino anotó y dio dos asistencias para convertirse en el jugador que más rápido en alcanzar las 100 contribuciones de gol en la historia de la MLS.

En 64 partidos llegó Lionel Messi alcanzó las 100 contribuciones de gol en la MLS, 31 partidos menos que el anterior poseedor del récord, Sebastián Giovinco.

Las 100 contribuciones de gol récord de Messi en acción de la temporada regular se desglosan en 59 goles y 41 asistencias desde su llegada a la MLS en el verano de 2023.

Estos son los jugadores con 100 contribuciones de gol en la MLS:

Lionel Messi | 64 partidos (59 goles y 41 asistencias) Sebastian Giovinco | 95 partidos (58 goles y 42 asistencias) Robbie Keane | 96 partidos (62 goles y 38 asistencias) Carlos Vela | 98 partidos (62 goles y 38 asistencias) Josef Martínez | 105 partidos (88 goles y 12 asistencias) Denis Bouanga | 108 partidos (69 goles y 31 asistencias)

Messi y su nuevo récord

¿Cómo llegó Lionel Messi a las 100 contribuciones de gol en la MLS?

La tarde histórica de Lionel Messi se redondeó en el partido siguiente a la jornada en la que se convirtió en el octavo jugador en alcanzar las 100 apariciones en la historia del Inter Miami.

Messi dio su tercera asistencia de gol cuando habilitó al uruguayo Luis Suárez, y después le dio pase de gol a Sergio Reguilón, quien anotó al minuto 73.

Finalmente, el récor de Messi llegó a pase de Rodrigo de Paul, quien asistió al “10″ para que hiciera su noveno gol al minuto 75.

Lionel Messi celebra nuevo récord (Frank Gunn / AP)

Messi no se cansa de sumar récords

Lionel Messi ha seguido marcando el estándar desde su llegada a la MLS, incluyendo la conquista de la Bota de Oro de la MLS 2025, con 29 goles y 48 contribuciones de gol.

Además fue nombrado MVP de la MLS en 2024 y 2025, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la MLS en lograrlo en temporadas consecutivas.

Messi guió a Inter Miami a una histórica clasificación a octavos de final en el renovado Mundial de Clubes de la FIFA 2025, incluyendo un gol de tiro libre en la histórica victoria por 2-1 contra el FC Porto.

Se ha consolidado como el máximo goleador y asistente histórico de Inter Miami, con 87 goles y 57 asistencias en 101 partidos en todas las competiciones hasta la fecha.