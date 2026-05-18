Cruz Azul podría jugar la Final de ida de la Liga MX ante Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, el inmueble donde escribió buena parte de su historia.

De acuerdo a información de ESPN, Cruz Azul tiene un acuerdo casi cerrado con la Liga MX y la familia Cosío, propietaria del Estadio Ciudad de los Deportes.

En ese sentido, La Máquina podría recibir este jueves a Pumas en el primer partido de la Final del Clausura 2026.

Cruz Azul jugará la Final ante Pumas (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

La historia de Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes

Cruz Azul jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes como local hasta el año 2018, fueron muchos años de historia celeste en el inmueble de la Ciudad de México.

De cara a la Final del Clausura 2026 ante Pumas, con la incertidumbre de no tener una cancha propia, y sin poder usar el Estadio Banorte, Cruz Azul recurrió a su pasado para salvar el momento.

Así, Cruz Azul habrá jugado toda su Liguilla en la Ciudad de México: ante Atlas y Chivas en el Banorte, Pumas en el Ciudad de los Deportes.

La directiva celeste le cumplió a su equipo, quien buscará redondear la temporada sumando el décimo campeonato de Cruz Azul en el futbol mexicano.

Pumas vs Cruz Azul jugarán la Final de la Liga MX (MEXSPORT / Jafet Moz)

¿Cuándo es la Final Cruz Azul vs Pumas?

La Final del Clausura 2026 de la Liga MX enfrentará a Pumas vs Cruz Azul.

Por reglamento, la ida de la Final de la Liga MX debe jugarse el día jueves 21 de mayo, mientras que el domingo 24 de mayo será el partido definitivo por el título.

Final de ida