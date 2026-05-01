Tigres vs Chivas será uno de los primeros duelos de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario. El pronóstico es 2-1 a favor del cuadro regio.
Tigres vs Chivas: Pronóstico para la ida de los cuartos de final
Tigres recibe a Chivas en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, donde el marcador será un 2-1 a favor del cuadro local.
- Pronóstico: Tigres 2-1 Chivas
Tigres vs Chivas: Posibles alineaciones para el partido de ida de los cuartos de final
Tigres y Chivas se miden en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
- Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
- Delanteros: Lainez y Aguirre
- DT: Guido Pizarro
Chivas
- Portero: Oscar Whalley
- Defensas: Diego Campillo, Miguel Tapias, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González
- Mediocampistas: Omar Govea , Fernando González, Efraín Álvarez
- Delanteros: Ricardo Marín y Hugo Camberos
- DT: Gabriel Milito
Tigres vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX?
Tigres vs Chivas se miden el sábado 2 de mayo a las 19 horas en la Liga MX. Transmiten FOX y Canal 7.
- Partido: Tigres vs Chivas
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7 y FOX