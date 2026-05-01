Tigres vs Chivas será uno de los primeros duelos de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario. El pronóstico es 2-1 a favor del cuadro regio.

Tigres vs Chivas: Pronóstico para la ida de los cuartos de final

Tigres recibe a Chivas en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, donde el marcador será un 2-1 a favor del cuadro local.

  • Pronóstico: Tigres 2-1 Chivas

Tigres vs Chivas: Posibles alineaciones para el partido de ida de los cuartos de final

Tigres y Chivas se miden en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.

Tigres

  • Portero: Guzmán
  • Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
  • Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
  • Delanteros: Lainez y Aguirre
  • DT: Guido Pizarro

Chivas

  • Portero: Oscar Whalley
  • Defensas: Diego Campillo, Miguel Tapias, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González
  • Mediocampistas: Omar Govea , Fernando González, Efraín Álvarez
  • Delanteros: Ricardo Marín y Hugo Camberos
  • DT: Gabriel Milito

Tigres vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX?

Tigres vs Chivas se miden el sábado 2 de mayo a las 19 horas en la Liga MX. Transmiten FOX y Canal 7.

  • Partido: Tigres vs Chivas
  • Fase: Ida cuartos de final
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Canal 7 y FOX