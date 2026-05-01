Tigres vs Chivas será uno de los primeros duelos de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario. El pronóstico es 2-1 a favor del cuadro regio.

Tigres vs Chivas: Pronóstico para la ida de los cuartos de final

Tigres recibe a Chivas en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, donde el marcador será un 2-1 a favor del cuadro local.

Pronóstico: Tigres 2-1 Chivas

Tigres vs Chivas: Posibles alineaciones para el partido de ida de los cuartos de final

Tigres y Chivas se miden en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo

Delanteros: Lainez y Aguirre

DT: Guido Pizarro

Chivas

Portero: Oscar Whalley

Defensas: Diego Campillo, Miguel Tapias, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González

Mediocampistas: Omar Govea , Fernando González, Efraín Álvarez

Delanteros: Ricardo Marín y Hugo Camberos

DT: Gabriel Milito

Tigres vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX?

Tigres vs Chivas se miden el sábado 2 de mayo a las 19 horas en la Liga MX. Transmiten FOX y Canal 7.