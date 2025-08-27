Enrique Iglesias, famoso cantante español se convertirá en padre por cuarta ocasión con Anna Kournikova.- de 44 años de edad-.

La revista ¡Hola! anuncio que Anna Kournikova y Enrique Iglesias están “ilusionados” con la llegada de su cuarto hijo.

¿Quién es Enrique Iglesias?

Enrique Iglesias, es un cantautor y productor discográfico, nacido el 8 de mayo de 1975 en Madrid, España.

Enrique Iglesias es el tercer hijo del cantante Julio Iglesias y de la ex-modelo filipina Isabel Preysler.

Al ser el hijo de una estrella internacional del espectáculo, la carrera de Enrique Iglesias inicio desde temprana edad

Enrique Iglesias se convirtió uno de los artistas latinos más influyentes y exitosos de todos los tiempos.

Con el récord de más canciones número uno en la lista Billboard Hot Latin Songs y múltiples premios.

La carrera de Enrique Iglesias es una de las más exitosas en el mercado de habla hispana e internacional con millones de discos vendidos en todo el mundo

¿Qué edad tiene Enrique Iglesias?

Enrique Iglesias tiene en la actualidad 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Enrique Iglesias?

Enrique Iglesias mantiene una relación con la extenista y modelo rusa Anna Kournikova.

La pareja se conoció en 2001 en el set del video “Escape” de Enrique Iglesias.

Desde entonces, Anna Kournikova y Enrique Iglesias quedaron flechados y se convirtieron en pareja oficial.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Iglesias?

Enrique Iglesias pertenece al signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Enrique Iglesias?

Enrique Iglesias tiene tres hijos, los mellizos, Nicholas y Lucy, y Mary fruto de su relación sentimental con Anna Kournikova.

¿Qué estudió Enrique Iglesias?

Enrique Iglesias estudió Administración de Empresas en la Universidad de Miami, pero abandonó sus estudios para dedicarse a su carrera musical.

¿En qué ha trabajado Enrique Iglesias?

Enrique Iglesias ha destacado principalmente como cantante, compositor y productor musical, con gran éxito internacional en el pop latino y el R&B.

Coescribió canciones para otros artistas, como Andrea Bocelli y Jennifer Lopez.

Enrique Iglesias ha lanzado numerosos álbumes exitosos como:

Escape

Euphoria

7

Sex and love

Insomniac

Final (Vol.2)

The best hits

Enrique Iglesias será papá de 4 hijos con Anna Kournikova

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, quienes son padres de tres hijos, están esperando a un nuevo bebé.

La revista ¡Hola! compartió que Enrique Iglesias y Anna Kournikova están en la espera de su cuarto hijo.

La noticia fue revelada por fuentes cercanas a la pareja, quienes expresan que Enrique Iglesias y Anna Kournikova están “muy ilusionados”.

Los rumores de embarazo de Anna Kournikova iniciaron luego de que fue captada en Miami, Florida con un creciente vientre.

Anna Kournikova llevaba ropa deportiva, lo que fue visto como un intento por ocultar los indicios de su embarazo.

Se desconoce si Enrique Iglesias y Anna Kournikova harán pública la noticia de su embarazo, ya que se han caracterizado por mantener una vida familiar privada.