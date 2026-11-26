La FIFA confirmó haber sido el blanco de un ciberataque que expuso la información personal y empresarial de la federación.

“La FIFA Confirma que ha sido víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial” FIFA

Asimismo, señaló que este ciberataque no obtuvo ningún documento relacionado con la propuesta de FIFA Forward Enterprise, con el que se pretendía vender a privados una participación en el Mundial.

FIFA es víctima de ciberataque; hubo suplantación de identidad de trabajadores

La FIFA compartió que fue víctima de un “ciberataque criminal” en el que se obtuvo “un conjunto limitado de información” tras un acceso no autorizado a sus servidores.

De acuerdo con la FIFA, el ciberataque se realizó cuando los delincuentes suplantaron la identidad del personal.

Asimismo, señaló que se encuentran colaborando estrechamente con las autoridades ante el ataque que derivó en el robo de información personal y empresarial.

“Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas” FIFA

Asimismo, condenó “en los términos más enérgicos posibles” la adquisición y publicación de la información obtenida de forma ilegal.

¿Quién realizó ciberataque a FIFA? Este grupo se lo atribuyó

De acuerdo con la BBC, el grupo llamado “Handsome Boy Hacking Club” se atribuyó el ciberataque a la FIFA donde varios datos personales y empresariales fueron robados.

El grupo señaló que fueron los responsables; compartieron capturas de pantalla de archivos de la federación como prueba.

Cabe señalar que el grupo “Handsome Boy Hacking Club” dijo haber obtenido 12 GB de datos, lo que representa el 0.1% de los datos que posee la FIFA.