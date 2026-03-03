A 100 días del inicio del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, levantó el trofeo de campeón del torneo, además de recibir una réplica en miniatura del mismo por parte de la FIFA.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, mostró este martes 3 de marzo, el trofeo que se entregará al campeón del Mundial 2026.

Muestra Claudia Sheinbaum el trofeo de campeón del Mundial 2026

Durante la Mañanera del Pueblo desde el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, compartió el trofeo del Mundial 2026, acompañada por el exjugador brasileño, Bebeto.

Claudia Sheinbaum recibió una réplica del trofeo del Mundial 2026 de la FIFA (CAPTURA DE VIDEO )

¿Por qué Claudia Sheinbaum pudo levantar el trofeo del Mundial 2026?

Tocar y levantar el trofeo del Mundial de la FIFA no es algo que puedan hacer todas las personas, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo pudo hacer porque está dentro del grupo autorizado.

Este el grupo que puede tocar el trofeo del Mundial de la FIFA:

Campeones del mundo (jugadores y entrenadores)

Jefes de Estado

Altos funcionarios de la FIFA

En ese sentido, Claudia Sheinbaum, como jefa de Estado tuvo acceso a este momento, que forma parte del protocolo oficial cuando el trofeo realiza giras internacionales.

Claudia Sheinbaum recibe una réplica del trofeo del Mundial 2026 de la FIFA

Durante la ceremonia se develó el trofeo del Mundial 2026 con la participación de Bebeto y se le entregó una réplica del mismo a Claudia Sheinbaum, enviada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El presidente de Coca-Cola, Louis Balat, también estuvo presente en el evento, y confirmó que la gira del trofeo recorrerá 10 ciudades de México.

Dicha compañía entregó 25 boletos al Gobierno de México con el objetivo de ser entregados a los ganadores del llamado Mundial Social, iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado.