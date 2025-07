Cuando hablamos de Ronaldo el Fenómeno, pensamos en uno de los mejores jugadores de la historia. Sin embargo, nos vamos a meter en cómo fue que llegó a lo más grande y su descubridor.

Ronaldo el Fenómeno fue campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002, ganó 2 veces el Balón de Oro, una vez la Bota de Oro. Esta es una pequeña muestra de lo grande que fue.

Además, Nazario jugó en los mejores equipos del mundo: Barcelona, Real Madrid, Inter Milan. Lo malo fue que no tuvo una carrera muy longeva.

Las lesiones no lo dejaron estar en la élite por mucho tiempo. Una rodilla muy frágil nos quitó la posibilidad de disfrutarlo. Pero, para que tocara el cielo, tiene que haber un inicio.

Descubrió a Ronaldo el Fenómeno pero ahora vive en la pobreza y el exfutbolista solo lo ha ignorado

Fernando do Santos Carvalho fue el descubridor de Ronaldo el Fenómeno cuando apenas era un niño. El apodado Gordo tenía una escuela de futbol en la que invitó al exfutbolista.

Ahora, muchos años después, Santos Carvalho vive una situación precaria. Tiene una discapacidad que no lo deja moverse como él quisiera. No tiene casa y no tiene dinero, por lo que duerme en un colchón en las afueras de Río de Janeiro.

Lo peor de todo es que El Gordo ha buscado a Ronaldo el Fenómeno en varias ocasiones. Cuando todavía era futbolista, viajó a Corinthians para pedirle dinero y lo rechazó, el mensajero dijo que no tenía tiempo para él.

Luego envió mensajes a un ejecutivo que trabaja con el brasileño en una de sus empresas, pero no recibió ninguna respuesta.

La increíble historia del descubrimiento de Ronaldo el Fenómeno

El Gordo apenas tenía 20 años cuando conoció a un Ronaldo de 12 años. El Fenómeno ya jugaba futbol 11, pero como portero, posiblemente por su altura.

Santos Carvalho lo jaló a su equipo y destacó de inmediato. Luego, Fernando, puso su escuela y aunque le quedaba lejana al futbolista, este lo llevaba y lo traía.

Finalmente, Jairzinho, se llevó a Ronaldo al Corinthians. Fue ahí que comenzó una increíble en el futbol.