Jesús Gallardo es una pieza fundamental en el Toluca y en la Selección Mexicana, así que, tras jugar el Mundial con el Tri, renovó su contrato con los Diablos Rojos hasta el 2029.

“Hay Chuy para rato” escribió el Toluca en sus redes sociales para confirmar la renovación de Jesús Gallardo como escarlata.

¿Cuándo termina el contrato de Jesús Gallardo con Toluca?

El nuevo vínculo de Jesús Gallardo con Toluca estará vigente hasta el 30 de junio de 2029, cuando el defensa mexicana tenga 35 años.

Mientras tanto, Gallardo está consolidado como el dueño de la banda izquierda del Toluca, pieza fundamental en el esquema del director técnico Antonio Mohamed en busca de más campeonatos.

En el Mundial 2026 jugó casi todos lo partidos completos con México, salvo el duelo con Chequia en el que ingresó de cambio.

Jesús Gallardo extendió su contrato con Toluca por tres años más

Gallardo se estrenó como goleador en el Apertura 2026

Jesús Gallardo no perdió tiempo después de jugar el Mundial 2026, y no solo jugó en la Jornada 1 del Apertura 2026, sino que anotó gol.

Gallardo marcó el segundo tanto en el triunfo 2-0 ante Chivas, confirmando que Toluca tenía razón en plantear una renovación multianual.

Jesús Gallardo y Toluca enfrentan este sábado 25 de julio a Cruz Azul, en el partido por el trofeo de Campeón de Campeones de la Liga MX.