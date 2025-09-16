El pasado domingo 14 de septiembre los Diablos Rojos barrieron a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025 con lo que lograron su cuarto bicampeonato de LMB.

Con un contundente 7-3, los Diablo Rojos derrotaron a Charros en el Juego 4 de la Serie del Rey 2025 para así conquistar su título 18 en la LMB y ahora quieren festejarlo a lo grande.

La novena escarlata abrirá las puertas del Estadio Alfredo Harp Helú para celebrar con sus fans por la obtención del bicampeonato del circuito veraniego, te decimos fecha, hora y precio de los boletos del festejo.

Fecha y hora para el festejo del bicampeonato de Diablos Rojos en la LMB

No se logra un bicampeonato todos los días, por ello los Diablo Rojos celebraran a lo grande con sus fan la obtención de su título 18 en la historia de la LMB.

El festejo del bicampeonato de los Diablos Rojos se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre a las 7pm, tiempo del centro de México en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Tal como sucedió el año pasado, los escarlatas se coronaron fuera de casa por ello organizan una fiesta con su gente que los ha apoyado en todo momento y que quiere ser parte de este momento histórico.

¿Cuánto cuestan y dónde comprar los boletos para el festejo del bicampeonato de Diablos Rojos en la LMB

A través de sus redes sociales los Diablos Rojos dieron a conocer que tendrán un festejo en el Estadio Alfredo Harp Helú por la obtención del bicampeonato de la LMB.

Para poder ser parte de esta fiesta escarlata deberás pagar un boleto que tendrá un precio de 50 pesos y podrán ser adquiridos desde las 2pm del lunes de 15 septiembre a través de Ticketmaster.

La taquilla del estadio solo estará abierta el día del festejo en un horario de 11am a 8pm mientras que para el caso de los abonados, estos deberán acudir a taquilla el miércoles 17 entre las 11am y 5pm para recibir un boleto presentando el plástico.